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Яку категорію людей коронавірус може пощадити а кого ні

Яку категорію людей коронавірус може пощадити а кого ні
11:32 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Коронавірус, що активно поширюється країнами світу, особливу загрозу становить для деяких категорій людей.

Про групи підвищеного ризику зараження розповіла лікар-онколог Тетяна Скрипець.

За її словами, у групі ризику знаходяться не лише люди похилого віку, а і ті, хто має хронічні захворювання – наприклад, діабет і проблеми з органами дихання.

Ще одна категорія людей, яка перебуває в групі підвищеного ризику – ті, хто має онкологічні хвороби.

Так, у групи ризику заразитися коронавірусом входять:

пацієнти з онкогематологічними захворюваннями;

пацієнти, що проходять курс хіміотерапії та трансплантації кісткового мозку;

пацієнти зі значним імунодефіцитом.

Лікар-онколог також наголосила, що коронавірус є дуже небезпечним для пацієнтів з неходжкінською лімфомою, хронічним лімфолейкозом, гострим мієлолейкозом, гострим лімфобластним лейкозом, множинною мієломою. Також у групі ризику знаходяться ті, хто перебуває в процесі терапії будь-якого виду раку, і пацієнти після трансплантації кісткового мозку.

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Як відомо, в Україні зафіксовано вже 7 випадків зараження коронавірусом. Одна із захворілих – 71-річна жінка з Житомирщини – померла 13 березня.

Нагадаємо, раніше медики розповіли, які продукти зміцнять імунітет під час коронавірусу.

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Вирус, Имунитет, Лікарі, Коронавірус, Категорія людей.
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