14 днів без цукру. Аніта Луценко запустила Insta-челендж

Спортсменка вважає, що карантин можна використовувати з користю для свого здоров'я.
Приєднатися до марафону можна, підписавшись на сторінку Луценко в Instagram - там вона щодня публікуватиме вправи.
"Дві повноцінних тижні, тут, в стрічці, я буду щодня публікувати вправи, приблизну схему харчування (що їсти замість солодощів) і корисну інфо! А ви слухаєте, виконуєте і стаєте красивішими!" - написала Аніта.
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Барррабанная дробь и весь САХАР и ЖИР ползут по углам! ⠀ 16 марта стартует #14днейбезсахара⠀ КАК И ГДЕ? ⠀ Тут в ленте @anitasporty я буду ежедневно публиковать упражнения, примерную схему питания (что есть вместо сладостей) и полезную инфо! А вы слушаете, выполняете и становитесь красивее! ⠀ БЭСПЛАТНО! ⠀ А кто хочет побороться за призы (кроссовки @puma, личная или онлайн-встреча со мной, моя книга «Ты просто WOW» @fusanita в обновленной редакции) - делайте репост этого поста себе и увидим в конце у кого будет самый крутой результат (до и после) тот и выиграл вдвойне;) ⠀ Так что? Кто в деле?
Челлендж, який запустила Луценко, безкоштовний, а найактивніші учасниці отримають цінні подарунки та онлайн-зустріч з тренером.