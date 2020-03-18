14 днів без цукру. Аніта Луценко запустила Insta-челендж

Новини шоу бізнесу:Відомий фітнес-тренер Аніта Луценко запустила безкоштовний челлендж # 14днівбезцукру.

Спортсменка вважає, що карантин можна використовувати з користю для свого здоров'я.

Приєднатися до марафону можна, підписавшись на сторінку Луценко в Instagram - там вона щодня публікуватиме вправи.

"Дві повноцінних тижні, тут, в стрічці, я буду щодня публікувати вправи, приблизну схему харчування (що їсти замість солодощів) і корисну інфо! А ви слухаєте, виконуєте і стаєте красивішими!" - написала Аніта.

Челлендж, який запустила Луценко, безкоштовний, а найактивніші учасниці отримають цінні подарунки та онлайн-зустріч з тренером.