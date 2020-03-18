Лікарі розповіли про користь гранату

Новини шоу бізнесу:Гранат і гранатовий сік дуже корисні для організму, адже цей фрукт містить багато вітамінів і мінералів.

Гранатовий сік містить більше антиоксидантів ніж зелений чай. Він підвищує рівень гемоглобіну, апетит, регулює роботу шлунку.

Корисні властивості гранату

Для імунітету

Гранат містять вітаміни С, В6, В12, Р, клітковину, мінеральні речовини та мікроелементи: калій, магній, кальцій, фосфор, йод, залізо, марганець, натрій. А тому фрукт активізує імунну систему організму, захищаючи його від вірусів. Також в гранат містить половину денної норми вітаміну С, тому ефективно допомагає організму впоратися з вірусними захворюваннями.

Щоб зміцнити свій імунітет, достатньо щодня з'їдати четвертинку одного граната.

Для крові

У складі граната є фолієва кислота, яка бере активну участь у функції кровотворення. Також гранат сприяє підвищенню гемоглобіну.

Для серця

У гранаті міститься речовина пунікалагін, яке нейтралізує вільні радикали і підвищує антиоксидантний статус. Він дуже важливий для здоров'я серця. Якщо ви страждаєте на серцеві захворювання або постійно страждаєте від стресів – додайте в свій раціон гранат.

Для краси шкіри

Гранат містить багато вітаміну Е, який називають "жіночим вітаміном". Він, разом з вітаміном А захищають клітини шкіри від процесів передчасного старіння. Також гранат володіє потужним відбілюючим ефектом і може бути використаний в боротьбі з веснянками і пігментними плямами.

Для схуднення

Харчові волокна в складі граната є потужними "двигунами" для травлення. Завдяки їм шлунок буде швидше переробляти їжу, тим самим сприяючи схудненню. До того ж, калорійність граната – всього 72 Ккал на 100 г продукту.

Шкідливі властивості гранату

Гранатовий сік забороняється пити при виразці шлунку і гастритах з підвищеною кислотністю. Пити його можна тільки розбавленим водою.

Не рекомендують пити гранатовий сік дітям до 1 року.

Також гранат протипоказаний тим, хто страждає від закрепів, геморою та тріщин в області заднього проходу.

Обережними слід бути з відварами з кори граната. Вона містить токсичні речовини, які при передозуванні підвищують артеріальний тиск, викликають судоми, блювоту.

При перших ознаках, необхідно викликати лікаря.

Свіжовичавлений гранатовий сік згубно впливає на емаль зубів через вміст в ньому різних кислот. Щоб уникнути проблем із емаллю, слід розбавляти сік водою. Всі вітаміни при цьому збережуться.