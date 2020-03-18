Вчені розповіли, чим корисна картопля для спортсменів

Новини шоу бізнесу:Картопляне пюре корисно їсти під час тривалих тренувань.

Дослідження свідчить про те, що пюре з картоплі допомагає спортсменам бути витривалими та має таку ж дію, як і спеціальні вуглеводні гелі для підтримки рівня глюкози в крові.

Картопля є хорошою альтернативною для спортсменів, адже це бюджетно, та як переконують автори дослідження, не менш ефективно.

Картопля – економічно вигідне джерело вуглеводів та поживних речових – зазначають вчені.

У дослідженні брали участь 12 досвідчених велосипедистів, усі вони тренувалися роками. А для того, аби брати участь в експерименті, їм довелося здійснити 120-хвилинний велопробіг.

Під час експерименту учасників випадковим чином розділили на три групи: перша група споживала лише воду, друга – вуглеводний (енергетичний) гель, третя – еквіваленту кількість вуглеводів, отриманих з картоплі.

Впродовж пробігу в учасників відстежували рівень глюкози в крові, температуру тіла, інтенсивність вправ та шлунково-кишкові процеси.

Вчені не виявили різниці між показниками другої та третьої групи – тобто тих, хто споживав енергетичний гель та вуглеводи з картоплі.

Частота серцевих скорочень була аналогічною, обидві групи показали значне підвищення продуктивності, на відміну від учасників, які споживали лише воду. Однак ті, хто споживав картоплю, частіше відчували здуття шлунку, біль і метеоризм.