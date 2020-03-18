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Вчені назвали помилки, яких припускаються люди після миття рук

Вчені назвали помилки, яких припускаються люди після миття рук
20:21 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Миття рук – справді важлива процедура, завдяки якій можна вберегтись від багатьох інфекцій.

Косметолог Єлена Ковальчук розповіла, яких помилок припускаються люди після того, як помили руки і дала кілька порад про те, як сушити їх правильно.

- Руки потрібно витирати обов'язково, адже на мокрій, навіть добре вимитій шкірі, залишається частина бактерій.

- Найбільш помилковим і, напевно, найчастішим методом сушіння рук є витирання їх об власний одяг. У цьому методі немає логіки, адже ви на щойно вимиті руки переселяєте бактерії з вашого одягу.

- Паперових рушників потрібно стільки, щоб повністю висушити руки. Якщо використовуєте багаторазовий рушник, не забувайте, що він повинен бути окремим і регулярно змінюватися.

- Сушарки зручні, популярні і їх є багато різновидів. Проте великий мінус цих пристроїв в тому, що вони розвіюють краплі води з рук, внаслідок чого бактерії поширюються по кімнаті.

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- Часте використання антисептиків або антибактеріальних серветок може сприяти порушенню балансу мікроорганізмів шкіри на користь шкідливих мікробів. Це хороша альтернатива в подорожах, коли немає можливості помити руки з милом, проте ними також не варто зловживати.

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Все по темі:

Руки, Помилки, Миття рук.
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