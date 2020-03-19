Яка норма вживання яєць для нашого організму

Новини шоу бізнесу:Курячі яйця – це продукт, безумовно, дуже смачний, поживний і корисний для людського організму. Тим не менш, зловживати стравами з яєць не варто.

Якщо людина регулярно вживає в їжу курячі яйця, то це допоможе зміцнити кістки і м’язи, захистить від хвороб очей, заповнить запаси цінних білків в організмі.

Проте дослідження вчених, в яких взяли участь понад 30 тисяч добровольців, показали, що надлишкова кількість курячих яєць у раціоні веде до зворотних результатів. Перш за все, від холестеринових нашарувань страждає робота серцево-судинної системи.

За словами Артура Віана, терапевта при Єльській школі медицини, зловживання яйцями загрожує серйозними збоями в роботі людського організму. Вчений підкреслив, що доросла і повністю здорова людина може дозволити собі з’їсти не більше 2-3 курячих яєць в день.

Якщо ж рівень "поганого" холестерину уже підвищено, що даний продукт слід повністю прибрати з раціону і вводити тільки після консультації з лікарем.

Дітям шкільного віку та літнім людям курячі яйця можна додавати в меню, але в невеликих кількостях: не більше 1 яйця в день.