Скачать
Четвер, 19.03.2020
Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА
Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА
У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину
У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину
Бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона через пандемію коронавірусу перенесли
Бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона через пандемію коронавірусу перенесли
Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу
Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу

Яка норма вживання яєць для нашого організму

Яка норма вживання яєць для нашого організму
10:54 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Курячі яйця – це продукт, безумовно, дуже смачний, поживний і корисний для людського організму. Тим не менш, зловживати стравами з яєць не варто.

Якщо людина регулярно вживає в їжу курячі яйця, то це допоможе зміцнити кістки і м’язи, захистить від хвороб очей, заповнить запаси цінних білків в організмі.

Проте дослідження вчених, в яких взяли участь понад 30 тисяч добровольців, показали, що надлишкова кількість курячих яєць у раціоні веде до зворотних результатів. Перш за все, від холестеринових нашарувань страждає робота серцево-судинної системи.

За словами Артура Віана, терапевта при Єльській школі медицини, зловживання яйцями загрожує серйозними збоями в роботі людського організму. Вчений підкреслив, що доросла і повністю здорова людина може дозволити собі з’їсти не більше 2-3 курячих яєць в день.

Якщо ж рівень "поганого" холестерину уже підвищено, що даний продукт слід повністю прибрати з раціону і вводити тільки після консультації з лікарем.

Лікарі позповіли, як правильно пити каву

Дітям шкільного віку та літнім людям курячі яйця можна додавати в меню, але в невеликих кількостях: не більше 1 яйця в день.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Организм, Шкода, Продукті, Харчування, Яйця.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі
02 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
03 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
04 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
05 В НБУ розповіли як поводяться з грошима в умовах пандемії коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
За тиждень на ГРВІ в Україні захворіли близько 200 тисяч осіб
За тиждень на ГРВІ в Україні захворіли близько 200 тисяч осіб
До &quot;Борисполя&quot; продовжують повертати із-за кордону українців
До "Борисполя" продовжують повертати із-за кордону українців
У Португалії оголосили надзвичайний стан
У Португалії оголосили надзвичайний стан
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся