Знайшли нову небезпеку надмірних тренувань

Новини шоу бізнесу:Вчені довели, що надмірні тренування викликають втому мозку і порушують його здатність логічно мислити.

Відомо, що фізичні навантаження підвищують рівень енергії та в цілому дуже корисні для здоров'я людини. Однак необхідно пам'ятати, що користь приносять грамотно розраховані тренування.

Наприклад, якщо між походами в спортзал або пробіжками людина не встигає відновитися, або змушує себе виконувати ті чи інші важкі вправи, то це може призвести до стану під назвою перетренованість.Він негативно впливає на організм.

Французькі дослідники спостерігали за спортсменами, які беруть участь в тріатлоні. З'ясувалося, що після дуже утомливих тренувань у них відзначалася не тільки фізіологічна, а й емоційна втома, пише Current Biology.

Мозок спортсменів втрачав здатність раціонально мислити, а уникати тих чи інших спокус. Сканування мозку показало, що після дуже інтенсивних тренувань у людей знижується активність в зоні мозку, яка відповідає за контроль, тобто в префронтальній корі. Іншими словами, мова йде про синдром вигорання мозку через ті зусилля, які орган витрачає на досягнення певних цілей при тренуванні.

Дослідники підкреслюють, що скронева префронтальна область часто страждає через перетренованість. Саме вона є тою слабкою ланкою в мозку, яка відповідає за когнітивний контроль.

Це ще раз підкреслює, наскільки важливо дотримуватися грамотно розрахованого режиму тренувань, ну а після інтенсивних професійних фізичних навантажень людям краще не робити ніяких серйозних дій і не приймати відповідальних рішень.