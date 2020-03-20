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Міфи про схуднення, які варто знати

Міфи про схуднення, які варто знати
05:34 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Перед тим як худнути, спочатку треба знати всі правила, щоб не нашкоди своєму здоров'ю.

В багатьох людей, особливо перед так званим "сезоном", з’являється стрімке бажання скинути декілька зайвих та непотрібних кілограмів. Тоді ж ми кидаємось до різноманітніших методів, проте дуже часто трапляється, що в результаті ми й жодного кілограму і не втратили. Адже в багатьох із нас, існує неправильне уявлення про процес втрати ваги. Отож, найпопулярніші міфи про схуднення:

1. Чим більше потієш, тим швидше зумієш скинути зайву вагу

Кожного дня в спортивному залі можна часто помітити людей, які надягають на себе декілька светрів для того, щоб як слід попотіти. Проте, насправді, піт ніяк не зв’язаний зі скиданням ваги. Єдине, що ви скинете під час такого тренування, це мікроелемент у вигляді мінералів, які вийдуть з організму в вигляді поту. В результаті цього ви тільки віднімете в себе той бажаний результат, а також в деяких випадках можете зашкодити своєму організму. Зайва вага скидається тільки при фізичній роботі та хорошому відновленню після тренування. І не важливо – потієте ви чи ні.

2. Для того, щоб мати рельєфний прес, його потрібно якнайбільше тренувати

Як би це дивно не прозвучало, але ваш прес тренується на кухні, а не тільки в спортзалі. Тобто, для того, щоб отримати омріяні "кубики на животі", вам потрібно дотримуватись правильного харчування. У першу чергу позбавитись від жирної їжі, яка й перешкоджає вашому результату. Ну і звісно, тренування збільшить об’єм і якість пресу в цілому, але ви його не побачите та не дізнаєтесь про це, допоки не опустите відсоток підшкірного жиру.

3. Спалювати жир лише на сідницях, животі, боках – реально

Потрібно запам’ятати – жир ніколи не буде сходити в конкретному, потрібному місці, а в іншому залишатиметься. Жир рівномірно по всьому тілу спалюватиметься при фізичній роботі. Так склалось генетично, що він може проявлятись у різних людей в різних ділянках тіла, і навіть при хорошому навантажені важко від нього позбавитись.

4. Дієтичні продукти допоможуть вам схуднути миттєво

Дієтичний хліб все ж таки хліб, і в будь-якому випадку містить у собі певні калорії. Так само як і мюслі, йогурт та різноманітні батончики. Звісно, що в фітнес-продуктах калорій значно менше. Проте якщо ж ви не будете дотримуватись своєї добової норми по калоріях, тоді все одно наберете зайву вагу. Навіть якщо ж і будете харчуватись малокалорійними продуктами.

5. Не можна їсти на ніч

Досить часто ми можемо чути про те, що не можна їсти на ніч, бо коли ви засинаєте, метаболізм сповільнюється. Звісно, якщо загальна кількість споживчих калорій за день більша, ніж кількість витрачених, є ризик набрати зайвих кілограмів. Але це не залежить від часу, коли ви їсте. Якщо ваша дієта збалансована, і ви регулярно займаєтесь спортом, невелика вечеря не має стати для вас проблемою.

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6. Правильне харчування надзвичайно дороге

Правильне харчування – це не дорогі продукти, а спосіб приготування інгредієнтів і час їх вживання. Овочі можна смажити в жирній олії та їсти курячу відбивну з великою кількістю соусів. А можна стушкувати овочі на пару і запекти курячу грудку. Продукти справді однакові, проте спосіб їх приготування – різний. І, відповідно, вплив їх на організм відрізняється. Все залежить від того, хто яку мету переслідує – смачно поїсти, або ж подбати про своє тіло із правильним харчуванням.

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Схуднення, Як правильно схуднути, Як схуднути без шкоди здоров'ю, Міфи про схуденення.
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