Вчены назвали алкоголь, який корисно впливає на кишечник

Новини шоу бізнесу:Гарна новини для любителів червоного вина – британські дослідники виявили, що помірне споживання цього напою добре впливає на травну систему.

Вчені з Королівського коледжу Лондона вивчили вплив спиртних напоїв на 916 учасниках, пише науковий журнал Gastroenterology.

Вони проаналізувал вплив пива, сидру, червоного і білого вина на стан кишкового мікробіома. Вчені виявили, що мікробіом тих, хто п'є червоне вино, був більш різноманітним, ніж у тих, хто вибирає інші види спиртного.

Результат був схожий у трьох різних когортах: у випробовуваних з Великобританії, США і Нідерландів. Зв'язок зберігався і не зникав при врахуванні інших чинників: ваги, регулярного харчування, віку і соціально-економічного статусу учасників.

Помірне споживання червоного вина сприятливо діє на кишкову мікрофлору. Любителі вина менше схильні до набору зайвої ваги та накопиченню "поганого" холестерину.

Те, що у прихильників червоного вина рідше спостерігалися ожиріння і високий рівень "поганого" холестерину, дослідники пов'язують з непрямим впливом поліпшеного складу мікробіоти. Вино позитивно впливає на кишківник лише, якщо його споживати у помірній кількості один раз у два тижні.