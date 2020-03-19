Скачать
Четвер, 19.03.2020
У ВООЗ повідомили про 21 випадок зараження коронавірусом в Україні
У ВООЗ повідомили про 21 випадок зараження коронавірусом в Україні
Громадянка України порушила правила самоізоляції в Чорногорії, тепер її судитимуть
Громадянка України порушила правила самоізоляції в Чорногорії, тепер її судитимуть
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон переходять на дистанційне навчання через коронавірус
Діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон переходять на дистанційне навчання через коронавірус

Медики розповіли, які властивості йоги та медитації на мозок

Медики розповіли, які властивості йоги та медитації на мозок
20:13 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Регулярні заняття йогою і медитацією змінюють структуру мозку, з'ясували американські та нідерландські вчені.

У спостережувану групу увійшли понад 3700 осіб, які займаються йогою і медитацією – учасники масштабного дослідження із загальною вибіркою у 15 тисяч осіб, пише PsyPost.

Випробовувані заповнили опитувальник про спосіб життя і здоров'я, а також пройшли МРТ-сканування головного мозку. Понад дві тисячі людей зробили цю процедуру кілька разів за період дослідження, що дозволило вченим спостерігати зміни.

Учасники, які займалися йогою і медитацією, частіше за інших повідомляли про високий рівень стресу, але 90% з них зазначили, що практики допомагають їм впоратися з напругою.

Вчені виявили, що у "йогів" права амигдала і лівий гіпокамп були менше в обсязі в порівнянні з тими, хто не займався йогою і медитацією, причому ці зони зменшувалися з часом.

Вчені назвали алкоголь, який корисно впливає на кишечник

"Відмінності в обсязі були знайдені тільки в правій амигдалі, не в лівій. Це підтверджує попередні дослідження і пояснюється тим, що права амигдала пов'язана з негативними емоціями й миттєвими реакціями, тоді як ліва відповідає за позитивні емоції та пам'ять", – йдеться в статті.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Медитация, Його, Мозок, Властивості йоги, Медитація йоги.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі
02 У Португалії оголосили надзвичайний стан
03 За тиждень на ГРВІ в Україні захворіли близько 200 тисяч осіб
04 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
05 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві зафіксовано новий випадок зараження вірусом COVID-19
У Києві зафіксовано новий випадок зараження вірусом COVID-19
За порушення карантину директор візового центру в Івано-Франківську отримав штраф
За порушення карантину директор візового центру в Івано-Франківську отримав штраф
У разі закінчення карантину 3 квітня останній дзвоник для школярів буде за графіком
У разі закінчення карантину 3 квітня останній дзвоник для школярів буде за графіком
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся