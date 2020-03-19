Медики розповіли, які властивості йоги та медитації на мозок

Новини шоу бізнесу:Регулярні заняття йогою і медитацією змінюють структуру мозку, з'ясували американські та нідерландські вчені.

У спостережувану групу увійшли понад 3700 осіб, які займаються йогою і медитацією – учасники масштабного дослідження із загальною вибіркою у 15 тисяч осіб, пише PsyPost.

Випробовувані заповнили опитувальник про спосіб життя і здоров'я, а також пройшли МРТ-сканування головного мозку. Понад дві тисячі людей зробили цю процедуру кілька разів за період дослідження, що дозволило вченим спостерігати зміни.

Учасники, які займалися йогою і медитацією, частіше за інших повідомляли про високий рівень стресу, але 90% з них зазначили, що практики допомагають їм впоратися з напругою.

Вчені виявили, що у "йогів" права амигдала і лівий гіпокамп були менше в обсязі в порівнянні з тими, хто не займався йогою і медитацією, причому ці зони зменшувалися з часом.

"Відмінності в обсязі були знайдені тільки в правій амигдалі, не в лівій. Це підтверджує попередні дослідження і пояснюється тим, що права амигдала пов'язана з негативними емоціями й миттєвими реакціями, тоді як ліва відповідає за позитивні емоції та пам'ять", – йдеться в статті.