Повсякденний продукт, який допоможе в схудненні

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22:00 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Ожиріння – це серйозне захворювання, яке завдає шкоди усім органам та системам в організмі.

Вчені з США у ході дослідження виявили, що вживання квасолі рятує серце і сприяє зменшенню надмірної ваги.

Вони провели дослід над мишами, які страждали на ожиріння. Науковці давали щодня їм квасолю. У результаті експерименту, надмірна вага гризунів значно зменшилася, покращилися показники серцево-судинної системи.

Науковці провели другий дослід, у якому вони вивчили вплив дії бобових на хворих 2 діабетом. За результатами дослідження, боби позитивно вплинули на серцевий м’яз. Науковці зафіксували завдяки бобовим зменшення пошкодження тканин та вплив на організм радикалів.

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Також вживання квасолі допоможе знизити небезпеку виникнення інсульту, діабету і серцево-судинних захворювань. Регулярно включаючи у свій раціон харчування квасолю можна успішно боротися з ожирінням.

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Все по темі:

Схуднення, Ожиріння, Квасоля, Який продукт зможе подолати ожиріння, Користь квасолі, Властивості квасолі.
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