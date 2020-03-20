Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
В Україні 56 нових підозр на коронавірус
В Україні 56 нових підозр на коронавірус
У ProZorro вже можна купити тести Covid-19
У ProZorro вже можна купити тести Covid-19
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

У МОЗ назвали причини дефіциту антисептиків

У МОЗ назвали причини дефіциту антисептиків
09:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Це "бюрократичний бар'єр" та брак сировини для їхнього виготовлення.

В Україні дефіцит дезінфікуючих засобів, зокрема антисептиків спричинили дві проблеми. Це "бюрократичний бар'єр" та брак сировини для їхнього виготовлення. Про це сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Дійсно є певна проблема з антисептиками. Ми провели зустріч з найбільшими виробниками антисептичних засобів, де проговорили, чому їх немає на ринку. Перше питання було в реєстрації дезінфікуючих засобів. Там виник один бюрократичний бар'єр, який ми найближчим часом ми вирішимо", - пояснив Віктор Ляшко.

За його словами, через цей так званий бар'єр виробники дезінфікуючих засобів обкладалися податком. Однак, як запевнив заступник міністра МОЗ, ця проблема до наступної середи буде вирішена.

"Друге - це з наявністю сировини. Оскільки з опропилового спирту, який використовується для виробництва антисептичних засобів у звичайному режимі, на жаль, (виникла - ред.) глобальна проблема. Його ніде не можна дістати. Разом із тим, Україна є одним із лідерів виробників етилового спирту, який також використовується як антисептичний засіб", - сказав Ляшко.

Перші антисептики Christian Dior і Louis Vuitton вже привезли у лікарні Парижа

До слова, у державному підприємстві "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням коронавірусу запустили ще 4 заводи. Підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи. Також "Укрспирт" тимчасово призупинив відвантаження спирту на експорт через пандемію COVID-19. Там заявили, що експорт буде відновлено після того, як повністю забезпечать спиртом внутрішній ринок України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Виктор Ляшко, Антисептик, Коронавірус, Дефіцит на антисептики.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Як йога та медитація впливає на мозок
02 БК "Тернопіль" хоче до Суперліги
03 Барселона, ПСЖ та Манчестер Юнайтед полюють на нападника Арсеналу
04 Назвали алкогольний напій, який корисний для кишечника
05 Станом на 19 березня в Україні підтверджено 21 випадок інфікування коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У світі коронавірус підхопили майже 246 тисяч осіб
У світі коронавірус підхопили майже 246 тисяч осіб
&quot;Дію&quot; завантажили близько двох мільйонів українців
"Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
Американські авіакомпанії просять в уряду фінансової підтримки
Американські авіакомпанії просять в уряду фінансової підтримки
Google присвятив Doodle Ігнасіо Семмельвайсу
Google присвятив Doodle Ігнасіо Семмельвайсу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся