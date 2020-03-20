Про небезпеку паперових грошей під час епідемії

Новини шоу бізнесу:Всі гроші містять безліч патогенів.

Ряд експертів на час поширення коронавіруса закликають відмовитися від використання готівки. Вірусологи впевнені, що купюри і монети здатні сприяти пандемії COVID-19, проте фахівці з'ясували, чи це так.

Про ризики, пов'язані з грошима, висловилися міжнародні експерти. У ВООЗ вказали, що після використання "готівки" бажано ретельно мити руки, а також уникати торкання обличчя долонями.

Згідно з результатами попередніх досліджень, всі гроші містять безліч патогенів. На тлі цього влада навіть вживає заходів для знезараження. Наприклад, в країнах СНД для відповідних цілей застосовується розчин полімерних гуанідинів, що перешкоджає поширенню і виживанню на купюрах грибка, бактерій і навіть деяких комах.

Втім, від грошей в будь-якому випадку непросто підхопити коронавірус, передає LIFE. Відповідного думки дотримується вірусолог Віктор Зуєв. Ризик є, але мова йде про поодинокі випадки, і якщо хвора людина дуже тісно взаємодіяла з банкнотою.