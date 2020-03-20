Два продукти, які захистять від вірусів

Новини шоу бізнесу:Сало з часником обов’язково потрібно їсти вранці всім, хто хоче захиститися від вірусів і підвищити свій імунітет.

Цей продукт нормалізує рівень холестерину в крові і навіть підвищує інтелект, адже головний мозок на 60% складається з жирів і підживлювати його необхідно “правильними” жирами.

Незважаючи на свою калорійність, сало вважається дієтичним продуктом, який легко засвоюється організмом. Через те, що сало повільно розщеплюється в організмі, відчуття ситості навіть після однієї скибочки сала зберігається надовго. Таким чином, ваш апетит притупляється і наїдатися вже не хочеться.

Сало зміцнює імунітет і кістки, так як містить у своєму складі вітаміни A, D, E. Воно виводить токсини з організму, покращує опірність до різних вірусів. А сало з часником, який багатий селеном, стане подвійним ударом проти всіх шкідливих мікроорганізмів.

Подрібніть 2 головки часнику, розітріть його з крупною сіллю і натріть отриманою сумішшю 1 кг сала. Попередньо розріжте сало на чотири шматки. В 1/2 склянки води додайте 1 столову ложку оцту, змочіть у воді шматок білої тканини і загорніть сало. Покладіть згорток в контейнер і сховайте на 2-3 дні в холодильник. Можете щодня відрізати по шматочку такого сала і ніякі віруси вам не будуть страшні!