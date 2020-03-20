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Коронавірус: науковці дослідили новий симптом

Коронавірус: науковці дослідили новий симптом
14:07 Сьогодні Телеграф Gazeta.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Учені встановили, що коронавірус може викликати порушення травлення.

Вони проаналізували симптоми 204 пацієнтів у місті Ухань.

Майже половина хворих скаржилася на травні розлади. Мали діарею або повну відсутність апетиту. Іншими симптомами були нудота, блювота і болі в животі.

Пацієнти з травними симптомами мали довший розрив між появою перших ознак захворювання і госпіталізацією.

Автори дослідження виявили кілька випадків, коли в заражених були порушення травлення, але респіраторні симптоми так і не проявилися.

В Україні виготовили першу партію тестів на коронавірус

У разі поширення коронавірусу МОЗ розробило новий алгоритм дій. Приклад узяли в інших країн, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

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Здоровья, Карантин, Пандемия, Симптомі, Коронавірус.
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