Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським
Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Дотримйтеся простих правил миття рук

Дивіться фото (3)
Дотримйтеся простих правил миття рук
14:20 Сьогодні Телеграф the-village Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:На замітку!

У Києві скасовують сеанси в кіно, переносять концерти та фестивалі, закривають школи і розважальні центри – так хочуть уникнути поширення коронавірусу Covid-2019. В Україні зафіксували лише один випадок інфікування, але попри це з 12 березня вводять карантин на три тижні.

Один із найефективніших способів захистити себе від вірусів та інших респіраторних інфекцій – регулярно мити руки з милом. Як роботи це правильно і навіщо – говоримо із сімейною лікаркою.

Як правильно мити руки?

Мити руки потрібно проточною водою з милом – це найефективніший спосіб. Так ми фізично змиваємо бруд і віруси. Краще обирати рідке мило, особливо в публічних місцях чи в офісі. Тверде мило допускається вдома, де ним користується обмежена кількість людей, у стані здоров’я яких ви впевнені.

Якщо у громадському місці є лише брускове мило, краще просто помити руки водою та скористатись антисептиком опісля. Важливо мити руки перед туалетом. Статеві органи – ті ж слизові оболонки, через які можемо інфікуватись.

У МОЗ назвали причини дефіциту антисептиків

  • Зволожуємо руки водою.
  • Беремо достатню кількість мила.
  • Потерти долоні одна об одну, а також з тильного боку, між пальцями та поверхню долоні.
  • Змиваємо руки проточною теплою водою.
  • Витерти руки одноразовою серветкою чи паперовим рушником.
Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

Руки, Гігієна, Миємо руки, Правила миття рук.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
04 Коронавірус покорив Ігри нескорених
05 Як йога та медитація впливає на мозок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
У Києві перенесли дату прийому документів першачків
У Києві перенесли дату прийому документів першачків
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Дотримйтеся простих правил миття рук
Дотримйтеся простих правил миття рук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся