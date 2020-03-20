Дотримйтеся простих правил миття рук

Новини шоу бізнесу:На замітку!

У Києві скасовують сеанси в кіно, переносять концерти та фестивалі, закривають школи і розважальні центри – так хочуть уникнути поширення коронавірусу Covid-2019. В Україні зафіксували лише один випадок інфікування, але попри це з 12 березня вводять карантин на три тижні.

Один із найефективніших способів захистити себе від вірусів та інших респіраторних інфекцій – регулярно мити руки з милом. Як роботи це правильно і навіщо – говоримо із сімейною лікаркою.

Як правильно мити руки?

Мити руки потрібно проточною водою з милом – це найефективніший спосіб. Так ми фізично змиваємо бруд і віруси. Краще обирати рідке мило, особливо в публічних місцях чи в офісі. Тверде мило допускається вдома, де ним користується обмежена кількість людей, у стані здоров’я яких ви впевнені.

Якщо у громадському місці є лише брускове мило, краще просто помити руки водою та скористатись антисептиком опісля. Важливо мити руки перед туалетом. Статеві органи – ті ж слизові оболонки, через які можемо інфікуватись.