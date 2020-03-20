Хочеш кинути курити? Є альтернатива

Новини шоу бізнесу:Грамотний підхід до регулювання альтернативних продуктів, дозволить запропонувати курцям спосіб позбавлення від залежності без стресу для організму.

Куріння – епідемія поза часом. Її руйнівний вплив на організм доведено вже давно, але світ все ще не може позбутися диму сигарет: щорічно від пов'язаних із курінням захворювань вмирає 8 мільйонів осіб. Для скорочення масштабів проблеми медичним товариством запропоновано ряд підходів.

Ефективність їх реалізації «на місцях» залежить від грамотного регулювання політики щодо відмови від куріння. У розвинених країнах поширений підхід proportional risk regulation («пропорційне регулювання»). Його суть у тому, що найбільш шкідливі продукти робляться найменш доступними та навпаки. Це передбачає державну політику щодо поширення, рекламування та використання продукції.

Метрикою виступає risk continuum – своєрідна шкала, на якій розкладені продукти для куріння за ступенем ризику для здоров'я. Вони отримують оцінку на основі досліджень щодо впливу на організм. Без сумніву, «лідирують» на шкалі сигарети – смоли та шкідливі речовини, що містяться у тютюновому димі, завдають шкоди всім системам організму та оточуючим. Нижче – кальяни, що так само шкідливі, як і куріння.В умовно «безпечній» зоні – альтернативні продукти. Такими продуктами називають пристрої, що постачають нікотин у кров, але при цьому скорочують шкоду для здоров'я. Серед них: нікотинові пластирі, жуйки й електронні системи доставки нікотину.Останні діляться на електронні сигарети та системи нагрівання тютюну й визнані найбільш ефективними при відмові від куріння: вони дозволяють зберегти звичний ритуал – елемент психологічної залежності.

Використання альтернативних продуктів – предмет політики Harm Reduction (зменшення шкоди). Вона полягає у поступовому зниженні ризиків для здоров'я, пов'язаних зі шкідливими звичками. Ця політика і є основою пропорційного регулювання, а її застосування в країнах уже принесло результати. Наприклад, Нова Зеландія розробила план, за яким до 2025 року в країні не буде жодного курця. При цьому, у продавців тютюнової продукції є зобов'язання – перехід із продажу сигарет на продукти зниженого ризику. А самих курців інформують про властивості альтернативних продуктів – у тому числі, через медичних працівників.

Вражаючих результатів добилася Великобританія – з активізацією використання електронних альтернатив у 2019 році показник кількості курців скоротився до 14,7%. Але попри визнану ефективність, навколо Harm Reduction все ще точиться дискусія. Для оцінки точок зору вчених варто звертати увагу на доказову базу – зокрема, дослідження зі зрозумілою методологією. А також на предметність, повноту описуваного дослідження, методологію та інтерпретацію результатів. Всі джерела у матеріалах повинні бути офіційними або мати репутацію достовірних.

Наприклад, 5 червня 2019 року на сайті Аhajournals була опублікована стаття, де стверджувалося, що використання електронних сигарет впливає на ризик інфаркту міокарда так само, як і куріння сигарет. 4 листопада стаття була відкоригована, а пізніше зовсім знята. З'ясувалося, що редакція посилалася у статті на 8 випадків інфаркту міокарда, до яких у них не було доступу. Після того, як до редакції посипалися зауваження з усього світу, автори зрозуміли, що результати опублікованого дослідження не надійні. І це не єдиний приклад того, як дослідження, спрямоване на ВАУ-ефект – «продукти зі зниженим ризиком – це те ж саме, що і куріння» – спростовуються вченими. У випадку з системами нагріву тютюну, гучна стаття (точніше навіть лист до редакції, який не було перевірено перед публікацією) Auer et al., де стверджувалося, що аерозоль – це той же дим, була розцінена Службою з контролю за якістю харчових продуктів США «з помилками у методології». Подібні випадки спотворюють сприйняття та призводять до прийняття некоректно обґрунтованих рішень.

Мова як про індивідуальне використання альтернативних продуктів для скорочення ризиків для здоров'я курцем, так і політику держави щодо боротьби з курінням. Наприклад, в Україні електронні альтернативи хочуть прирівняти до звичайних сигарет, що абсолютно не враховує природу залежності та ускладнює скорочення рівня куріння.

Грамотний підхід до регулювання альтернативних продуктів, заснований на результатах достовірних досліджень, дозволить запропонувати курцям спосіб позбавлення від залежності без стресу для організму. Це знизить витрати держави на лікування пов'язаних із курінням захворювань. Водночас, найбільш дієвий спосіб виключити ризики – повна відмова від куріння. Тому якщо ви курите – кидайте, якщо не курите – не починайте, а якщо не можете кинути самостійно – спробуйте один із видів альтернативних продуктів.