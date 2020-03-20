Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським
Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Хочеш кинути курити? Є альтернатива

Хочеш кинути курити? Є альтернатива
15:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pinterest

Новини шоу бізнесу:Грамотний підхід до регулювання альтернативних продуктів, дозволить запропонувати курцям спосіб позбавлення від залежності без стресу для організму.

Куріння – епідемія поза часом. Її руйнівний вплив на організм доведено вже давно, але світ все ще не може позбутися диму сигарет: щорічно від пов'язаних із курінням захворювань вмирає 8 мільйонів осіб. Для скорочення масштабів проблеми медичним товариством запропоновано ряд підходів.

Ефективність їх реалізації «на місцях» залежить від грамотного регулювання політики щодо відмови від куріння. У розвинених країнах поширений підхід proportional risk regulation («пропорційне регулювання»). Його суть у тому, що найбільш шкідливі продукти робляться найменш доступними та навпаки. Це передбачає державну політику щодо поширення, рекламування та використання продукції.

Метрикою виступає risk continuum – своєрідна шкала, на якій розкладені продукти для куріння за ступенем ризику для здоров'я. Вони отримують оцінку на основі досліджень щодо впливу на організм. Без сумніву, «лідирують» на шкалі сигарети – смоли та шкідливі речовини, що містяться у тютюновому димі, завдають шкоди всім системам організму та оточуючим. Нижче – кальяни, що так само шкідливі, як і куріння.В умовно «безпечній» зоні – альтернативні продукти. Такими продуктами називають пристрої, що постачають нікотин у кров, але при цьому скорочують шкоду для здоров'я. Серед них: нікотинові пластирі, жуйки й електронні системи доставки нікотину.Останні діляться на електронні сигарети та системи нагрівання тютюну й визнані найбільш ефективними при відмові від куріння: вони дозволяють зберегти звичний ритуал – елемент психологічної залежності.

Використання альтернативних продуктів – предмет політики Harm Reduction (зменшення шкоди). Вона полягає у поступовому зниженні ризиків для здоров'я, пов'язаних зі шкідливими звичками. Ця політика і є основою пропорційного регулювання, а її застосування в країнах уже принесло результати. Наприклад, Нова Зеландія розробила план, за яким до 2025 року в країні не буде жодного курця. При цьому, у продавців тютюнової продукції є зобов'язання – перехід із продажу сигарет на продукти зниженого ризику. А самих курців інформують про властивості альтернативних продуктів – у тому числі, через медичних працівників.

Вражаючих результатів добилася Великобританія – з активізацією використання електронних альтернатив у 2019 році показник кількості курців скоротився до 14,7%. Але попри визнану ефективність, навколо Harm Reduction все ще точиться дискусія. Для оцінки точок зору вчених варто звертати увагу на доказову базу – зокрема, дослідження зі зрозумілою методологією. А також на предметність, повноту описуваного дослідження, методологію та інтерпретацію результатів. Всі джерела у матеріалах повинні бути офіційними або мати репутацію достовірних.

Наприклад, 5 червня 2019 року на сайті Аhajournals була опублікована стаття, де стверджувалося, що використання електронних сигарет впливає на ризик інфаркту міокарда так само, як і куріння сигарет. 4 листопада стаття була відкоригована, а пізніше зовсім знята. З'ясувалося, що редакція посилалася у статті на 8 випадків інфаркту міокарда, до яких у них не було доступу. Після того, як до редакції посипалися зауваження з усього світу, автори зрозуміли, що результати опублікованого дослідження не надійні. І це не єдиний приклад того, як дослідження, спрямоване на ВАУ-ефект – «продукти зі зниженим ризиком – це те ж саме, що і куріння» – спростовуються вченими. У випадку з системами нагріву тютюну, гучна стаття (точніше навіть лист до редакції, який не було перевірено перед публікацією) Auer et al., де стверджувалося, що аерозоль – це той же дим, була розцінена Службою з контролю за якістю харчових продуктів США «з помилками у методології». Подібні випадки спотворюють сприйняття та призводять до прийняття некоректно обґрунтованих рішень.

Мова як про індивідуальне використання альтернативних продуктів для скорочення ризиків для здоров'я курцем, так і політику держави щодо боротьби з курінням. Наприклад, в Україні електронні альтернативи хочуть прирівняти до звичайних сигарет, що абсолютно не враховує природу залежності та ускладнює скорочення рівня куріння.

Чим корисний гранат для здоров'я та імунітету

Грамотний підхід до регулювання альтернативних продуктів, заснований на результатах достовірних досліджень, дозволить запропонувати курцям спосіб позбавлення від залежності без стресу для організму. Це знизить витрати держави на лікування пов'язаних із курінням захворювань. Водночас, найбільш дієвий спосіб виключити ризики – повна відмова від куріння. Тому якщо ви курите – кидайте, якщо не курите – не починайте, а якщо не можете кинути самостійно – спробуйте один із видів альтернативних продуктів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Здоровья, Продукті, Сигарети, Тютюн, Куріння.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
04 Коронавірус покорив Ігри нескорених
05 Як йога та медитація впливає на мозок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
У Києві перенесли дату прийому документів першачків
У Києві перенесли дату прийому документів першачків
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Дотримйтеся простих правил миття рук
Дотримйтеся простих правил миття рук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся