Як самоорганізуватись і продуктивно працювати вдома

Новини шоу бізнесу:На час віддаленої роботи краще облаштувати офісне місце, а не працювати з ноутбуком на колінах.

В першу чергу важливо самоорганізуватися - налаштуватися на роботу. Починайте робочий день в той же час, що і в офісі. Постарайтеся в цілому продублювати офісний розпорядок.

Налагодьте інтернет-чат з колегами, якщо вам необхідно було таке спілкування в звичайному офісному робочому режимі.

Щоб продуктивність не впала, необхідно будинку облаштувати робоче місце. Приведіть у порядок робочий стіл і приберіть з нього всі предмети, які можуть вас відволікати. Подбайте, щоб у вас було хороше освітлення, і періодично провітрюйте в кімнаті, тимчасово стала вашим офісом.

Якщо на карантині будинку знаходяться члени вашої родини, заздалегідь обговоріть з ними, що ви в певний час "на роботі" і вас не можна відволікати. Якщо у вас є діти, поясніть їм ситуацію. Після того як вони пройдуть щоденне дистанційне навчання і зроблять уроки, запропонуйте їм подивитися мультиплікаційні або художні фільми, запропонуйте зайнятися малюванням, ліпленням або читанням книг.

Легше буде налаштуватися на роботу, якщо ви віддасте перевагу не домашня, наприклад, занадто просторий одяг або піжаму, а надягнете щось наближене до офісного стилю.

Важливо, щоб короткі перерви протягом робочого дня не затягувалися і були продуктивними для вас. Пам'ятайте, що, чи не сповільнюючи робочий процес, ви економите власний час.