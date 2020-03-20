Який кращий час для тренувань

Новини шоу бізнесу:Американські вчені визначили, в який час доби вам буде легше спалити зайві калорії.

Думаємо, ви неодноразово читали, що займатися спортом краще вранці. Таким чином фізичні вправи допоможуть збадьоритися і налаштуватися на активний робочий день.

Проте цей всім відомий факт поставили під сумнів вчені з університету Саутерн, Міссісіпі. Вони провели експеримент, в якому взяли участь молоді спортсмени. Вони виконували вправи в різний час доби. Виявилося, що найкращих результатів досягли ті, хто займався після шостої вечора. Саме їм вдалося набрати більше м'язової маси.

Із біологічної точки зору цей ефект пояснюється уповільненим метаболізмом у вечірній час. У свою чергу, інтенсивні навантаження сприяють прискоренню процесів. До того ж, науковці запевняють, що заняття спортом ввечері дозволяють не лише спалити зайві калорії, а й впоратися з стресом і покращити якість сну.

Тепер у нас є вагома причина вранці довше поніжитися в теплому ліжку, замість того щоб поспішати на тренування перед роботою!