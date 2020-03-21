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Як захистити старших людей від COVID-19

Як захистити старших людей від COVID-19
13:05 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest

Новини шоу бізнесу:Помітно, що старші люди більш чутливі до коронавірусу Covid-2019.

І хоча батьки кинулися скуповувати антибактеріальні засоби та навчати дітей мити руки, вони не повинні забувати і про старших членів сім’ї та подумати, уберегти своїх бабусь і дідусів.

Якщо оцінити захворюваність і смертність від нового захворювання, то можна запевнити, що коронавірус є особливо небезпечним для дорослих людей.

За статистикою Статистика смертності від коронавірусу в Італії: найвищі ризики в літніх чоловіків , найбільший відсоток смертності у групі старших людей. Відтак, через коронавірус помирає кожен десятий заражений, якщо йому понад 70 років. У цій групі смертність становить 11%. При чому 60% померлих – чоловіки, 40% – жінки.

Через це Центр контролю та профілактики захворювань у США рекомендує усім людям старше 60 років заповнити свої комори продуктами та речами першої необхідності та бути готовими до тривалого перебування вдома.

Проте старші люди, які регулярно бачаться зі своїми онуками, швидше за все, захочуть провести з ними карантин. Тому батьки повинні провести розмову з бабусями та дідусями та почати складати план на випадок того, якщо коронавірус потрапить у ваш район чи область.

Як змусити старших людей піти на карантин

Ось чотири порад щодо розмови, аби бабусі та дідусі не відчувати себе ізольованими та відчуженими.

Будьте дорослими

Це може бути важко бути тим, хто каже батькам, що їм потрібно обмежити особисте спілкування та зустрічі з вами та рештою людей для їх власної безпеки. Однак, коли ваші батьки продовжують старіти, можливо, вам доведеться вести подібні складні розмови частіше, ніж вам хотілося б.

Але підходьте до теми обережно і намагайтеся не засмучуватися їх, якщо ваші батьки не згодні негайно піти на карантин. Можливо, вам доведеться переконати їх і провести цю розмову кілька разів. Але завжди намагайтеся бути спокійними і ставтеся з повагою до рідних.

Не забувайте уважно слухати бабусь та дідусів

Просто сказати батькам піти на карантин та самоізолюватися, ймовірно, не вдасться. Натомість спробуйте зробити це розмовою, де разом ви вирішите, як це буде працювати, в який момент вони повинні ізолюватися, які ваші основні проблеми та як ви будете спілкуватися під час спалаху захворювання у вашому районі.

Використовуйте відеочати

У ці складні часи відеочат – це очевидне рішення, щоб залишатися з батьками на зв’язку. Є безліч варіантів – Skype, FaceTime, Facebook, Teledram, Google Duo Video тощо – так ви можете зможете залишатися на карантині та не втрачати зв'язок зі старшими ленами сім’ї.

Окрім того, відеочат також може допомогти вам уважніше стежити за своїми батьками та їх здоров’ям. Простіше дізнатися, як вони поводяться та чи виконують вказівки.

Дотримуйтесь сімейних традицій

Можливо, ви обідаєте чи вечеряєте з бабусями та дідусями щонеділі тощо. Це ще й час, коли ваші батьки зазвичай приймають внуків і дають вам та вашому партнерові так потрібну перерву.

Як захистити дітей від коронавірусу

Натомість карантинування бабусь і дідусів, звичайно, порушить цей нормальний ритм і, можливо, посилить їх почуття замкнутості. Тому спробуйте дотримуватись цієї сімейної традиції. Ви можете влаштувати спільне вечерю за допомогою телефону чи відеочату – це краще, ніж просто бути на відстані і сумувати один за одним.

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Все по темі:

Карантин, Сім'я, Батьки і діти, Бабусі, Дідусі.
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