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Чому випадає волосся та як з цим боротися

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Чому випадає волосся та як з цим боротися
10:20 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Надмірне випадіння волосся – серйозна косметична проблема, яка турбує багатьох і може мати зовсім неочікувані причини.

В нормі людина має втрачати до 100 волосків в день. Інтенсивність їх випадіння може бути пов’язана з вагітністю чи старінням. Але існують і інші причини.

Надмірна любов до зачісок

Косички, гульки та різноманітні плетіння – це дуже красиво, але не кожного дня. Зачіски сильно травмують волосся, адже натягуються корені волосин і воно втрачає свою силу.

Волосся також може випадати, якщо зачіски занадто тугі. Це призводить до натягу і витягування волосинок з цибулин.

Стрес

Стрес – це справжній ворог для усього тіла, в тому числі і для волосся. Після сварки з близькими або через нервове напруження на роботі волосся може випадати просто шалено.

Щоб подолати стрес можна займатись йогою, медитацією та старатись сприймати усе не так близько до душі.

Багато солодкого

Велика кількість цукру в раціоні піднімає рівень інсуліну в крові. А це послаблює коріння волосся і стимулює їх випадіння.

Жорстка дієта

Волосся і жіночий організм загалом не любить строгих та малокалорійних дієт. При швидкому схудненні кілограми можуть дуже швидко повернутись назад, а лікувати волосся доведеться довше.

Не бійтеся вживати правильні жири. Це авокадо, різноманітне насіння, нерафінована оливкова олія та жирна риба. Намагайтеся не обмежувати себе в харчуванні, а просто вибирати здорові і якісні продукти.

Помилки у догляді за волоссям

Ймовірно, причиною випадіння волосся є його пересушування, надто часте фарбування чи хімічна завивка. Навіть надмірне використання хімічних засобів чи часте миття сприяють сильному випадінню волосся.

Хвороби шкіри

Кровообіг можуть порушити дерматози та грибок шкіри, що призводить до випадіння волосся.

Медичні препарати

Побічними реакціями деяких ліків є порушення метаболізму, що призводить до випадіння волосся. Найчастіше це відбувається під час вживання гормональних препаратів чи хіміотерапії.

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Сонце та температура

Погано на шкіру голови впливає надто сильний холод або спека. Особливо потрібно бути обережними у спеку, оскільки від впливу ультрафіолету волосся найбільше випадає.

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причини, Волосся, Випадає волосся, Чому випадає волосся, Як боротися.
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