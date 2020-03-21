Як зробити антисептик в домашніх умовах

Новини шоу бізнесу:Всесвітня організація охорони здоров'я надала рекомендації, які допоможуть зробити самостійно спиртовмісний гелевий антисептик.

Рецепт приготування антисептику

Для приготування 1 літру гелю потрібно:

833 мл етилового спирту,

41 мл пероксиду водню;

15 мл гліцерину.

Складники слід розчинити із додаванням 100 мл кип'яченої чи дистильованої води. Розраховуйте потрібну кількість води відповідно того, який антисептик ви хочете отримати – гелевий чи у вигляді спрею. Для зручності антисептик можна розлити у місткості меншого об'єму.

Як користуватися антисептиком

- Обробляйте руки 30 секунд. Це важливо, інакше небезпечні мікроби можуть вижити.

- Під час використання антисептика нанесіть його на поверхню однією руки, а потім розподіліть по всій поверхні обох рук. Важливо не витирати антисептик поки руки не висохнуть.

- Багато бруду збирається під нігтями, тож особливу увагу приділіть їхньому очищенню.

- У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, аби уникнути сухості та тріщин шкіри.

- Тримайте антисептик якомога далі від дітей, адже симпатичні баночки дуже притягують малечу, але спирт, який є в антисептику, дуже токсичний.

- Антисептики на основі спирту можуть швидко зменшити кількість мікробів на руках у деяких ситуаціях, але вони не панацея від усіх видів мікробів. Для видалення деяких з них ефективніше вимити руки з милом.