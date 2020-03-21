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Які лікарські трави підвищують імунітет

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Які лікарські трави підвищують імунітет
14:42 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:В природі є все, що необхідно людині для міцного здоров’я і довгого життя.

Саме тому при величезній кількості фармацевтичних лікарських препаратів цілющі трави займають істотну частку від усієї продукції сучасних аптек.

Трав’яний відвар або настій допомагають організму зміцнити або відновити захисні сили і стимулюють вироблення антитіл до різних збудників хвороб.

Корінь женьшеню

Нормалізує діяльність імунної системи, підвищує працездатність і витривалість організму, піднімає настрій.

Трава елеутерококу

Стимулює внутрішньоклітинний обмін, підсилює вироблення антитіл під час хвороби, що допомагає швидкому і більш ефективному одужанню. Також елеутерокок покращує роботу мозку, серцево-судинної системи і захищає від алергічних реакцій.

Аралія маньчжурська

Показана до застосування людям, які перенесли тяжке захворювання. Покращує роботу в цілому організму і приводить в норму імунітет.

Родіола рожева

Зміцнює захисні сили організму, корисна при важких фізичних навантаженнях, допомагає боротися з апатією і почуттям постійної втоми.

Ехінацея

Природний імуномодулятор. Корисно пити чай з додаванням ехінацеї і в якості профілактики сезонних ГРВІ, і під час лікування захворювання, щоб прискорити процес одужання.

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Ягоди шипшини

Чай з шипшиною насичує організм вітаміном С, який є кращим помічником у захисті від грипу та застуд. Медики рекомендують жменю сушених ягід шипшини ввечері засипати в термос, залити окропом і закупорити.На ранок ще теплий настій налити в чашку, додати трохи натурального бджолиного меду і часточку лимона. Пити після сніданку, оскільки натщесерце цей кислий напій може нашкодити слизовим оболонкам стравоходу і шлунка.

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Имунитет, Коронавірус, Віруси, Природні ліки, Лікарські трави.
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