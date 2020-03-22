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Лікарі назвали, у яких продуктах є селен

Лікарі назвали, у яких продуктах є селен
06:06 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Селен — це мінерал, який, природно міститься в ґрунті, харчових продуктах і в невеликій кількості в воді.

Селен входить до складу ферментів ланки антиоксидантного захисту. Він може запобігти утворенню тромбів та розвитку атеросклеротичних бляшок, а в разі низки серцево-судинних хвороб спостерігається брак цих ферментів.

Селен – не панацея від усіх хвороб. Уляна Супрун зазначає: прийом помірних доз селену безпечний, може бути корисним, але ще не вилікував жодну хворобу.

У яких продуктах міститься селен

- бразильські горіхи

- капуста

- цибуля

- кукурудза

- м'ясо та субпродукти

- молочна продукція

- риба (тунець, палтус)

- злаки

- креветки

- макарони

- рис

- хліб

- бобові (сочевиця, запечені боби)

- шпинат

Людина може накопичувати певні запаси селену. Оскільки селен входить до складу притаманних тваринним клітинам селенопротеїнів, його найбільше в м'ясі та субпродуктах, а також в молочній продукції.

Селен потрапляє в організм тварин з рослинного корму, тож і рослини містять селен, особливо капуста, цибуля та кукурудза.

Мінерал міститься й у продуктах рослинного походження. Але його вміст залежить від вмісту і доступності селену в ґрунті, на якому, до прикладу, кукурудза чи трава росли.

Селен рекомендують додавати в добрива та корми для худоби для запобігання його нестачі.

У США радять отримувати мікроелементи та вітаміни з їжі. Селен варто споживати разом із молочною продукцією, злаками, яйцями, рибою та м'ясом. Найкращим джерелом селену є бразильські горіхи. Розрахувати, скільки селену ви споживаєте, досить важко з огляду на залежність його вмісту від ґрунтів.

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Селен в добавках та продуктах буває у формі селенітів та селенметіоніну. Перші людина здатна засвоїти на 50%, а інші – на 90%. Деякі дослідження вказують, що продукти, збагачені селеном, ефективніші за добавки селенметіоніну.

Уляна Супрун радить не приймати добавки селену без призначення лікаря. Щоб вберегтися від дефіциту того чи іншого мінералу чи вітаміну необхідно дотримуватися здорового раціону, ваги, повноцінного сну.

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