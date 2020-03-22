Чудодійний рецепт від вірусів

Новини шоу бізнесу:В період епідемій грипу і простуд необхідно підвищувати імунітет усіма можливими способами.

А що як не природні засоби, допоможе це зробити найкраще? Корінь імбиру, бджолиний мед та лимон багатий вітаміном С в тандемі дозволять зміцнити захисні сили організму і ефективно захиститися від смертоносного коронавіруса.

Цілющі властивості меду, імбиру і лимона в цьому рецепті діють на організм як антисептичний, протизапальний і загальнозміцнюючий засіб. До того ж, цей натуральний імуномодулятор володіє тонким і приємним ароматом і смаком.

Приймати суміш необхідно в якості профілактики в період епідемій і пандемій грипу та ГРВІ, а також як додатковий до основної терапії засіб, щоб прискорити одужання.

Чудо-засіб від коронавіруса

250 г свіжого кореня імбиру

200 г натурального бджолиного меду

8 лимонів

Корінь імбиру необхідно промити і гострим ножем очистити від тонкої шкірки. Зрізати її не можна, так ви позбавите цей цінний продукт від левової частки корисних речовин, акуратно зішкребіть, намагаючись не зачіпати м’якоть.

Ще раз промийте імбир під проточною водою, обсушіть паперовими рушниками і натріть на дрібній тертці.

Лимони вимийте щіткою з харчовою содою. Потім складіть у глибоку миску, залийте окропом. Знову промийте під проточною водою. Витріть насухо і дрібненько наріжте.

Пропустіть через м’ясорубку подрібнені цитруси з тертим імбиром.

Додайте до отриманої кашки мед. Перемішайте і розкладіть по чистим сухим скляним баночкам. Зберігайте в холодильнику до 2 місяців.

Приймайте в період епідемій грипу застуд і під час лікування по 1 столовій ложці перед сном.

Також можна 1-2 рази на день пити чай з цього зілля. У невеликій чашці залийте гарячою водою 1-2 ложки імбирно-медової суміші. Перемішайте і насолоджуйтеся смачним і цілющим напоєм.