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Прогулянка - Ваш найкращий друг

Прогулянка - Ваш найкращий друг
02:28 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Додайте в своє життя щоденну прогулянку і Ви побачите, як покращиться Ваше здоров'я.

Коли справа доходить до рекомендацій, як надовго зберегти здоров'я, то поради нескінченні: пити більше води, приймати вітаміни, еcть жирну рибу, пити більше кави, пити менше кави...

Нове дослідження вчених з Університету в Сіднеї (Австралія), здається, спрощує відповідь: щоденна заміна однієї години сидіння на одну годину прогулянки зменшує шанс ранньої смерті на 12-14%.

Вчені вивчали дані про стан здоров'я 200000 дорослих, середнього і старшого віку за період життя 4 роки і прийшли до таких висновків. Цікаво, що коли 1 година ходьби (або інший вид активної фізичної діяльності) був замінений на 1 годину сидячої діяльності, то ризик ранньої смерті збільшувався на 13-17%.

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У добі 24 години, з них 15-16 годин неспання ми рухаємося дуже мало - переважно сидимо. Сидимо за кермом автомобіля, сидимо вдома біля телевізора, за комп'ютером.

Середньостатистична людина переглядає телевізор 2-3 години на день. І, безумовно, у нього є можливість для того, щоб злізти з дивана і продовжити собі життя.

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Здоровья, Ходьба, Дослідження, Поради, Прогулянка.
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