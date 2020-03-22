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Надягай кросівки і вперед на пробіжку

Надягай кросівки і вперед на пробіжку
23:36 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:9 причин почати бігати, після яких ви беззаперечно почнете займатись цим кожного дня.

Біг – ідеальний і безкоштовний спосіб мати хороший вигляд та добре себе почувати. Він не вимагає спеціального спорядження або місця для занять. Тільки кеди чи кросівки. Практично три сезони в році ним можна займатися прямо на вулиці. Біг корисний і ефективний у лікуванні безлічі захворювань. Сам по собі біг не є ліками або панацеєю, але його непрямий вплив внаслідок навантажень на центральну нервову, а також серцево-судинну системи надає позитивний ефект на весь організм в цілому.

Біг підвищує можливості серця і судин, відбувається тренування безпосередньо самого серцевого м’яза. Це означає, що серце міцнішає, стає сильнішим. А це неминуче позначається на його продуктивності.

Підвищується киснева ємність крові. Треноване серце за один цикл проганяє набагато більший об’єм крові, чим не треноване. Збільшився кровотік – збільшився і кисневий обмін. До всіх тканин і органів надходить більше крові, збагаченої киснем і живильними речовинами.

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Відмінний засіб боротьби проти нервового напруження. Стрес і втому накопичують в організмі протягом дня продукти розпаду – це і є причина втоми. Щоб позбутися втоми, потрібно як слід попотіти, і біг відмінно справляється з цим завданням.

Під час тривалого навантаження в кров викидається особливий гормон – ендорфін. Цей гормон ще називають «гормон щастя». І не даремно. Коли концентрація ендорфіну в крові зростає, людина відчуває легке відчуття ейфорії. Депресія випаровується.

Підвищується розумова активність. Під час пробіжки часто “само собою” приходить рішення якої-небудь проблеми або завдання. Кров під час активного тренування рясно насичується киснем, підвищується обмін речовин, внаслідок цього, більш активно функціонує центральна нервова система, а значить і мозок.

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Систематичні заняття бігом сприяють підвищенню імунітету, за рахунок збільшення в крові еритроцитів і гемоглобіну. У процесі бігових навантажень знижується холестерин в крові, зменшується відчуття голоду, покращується моторика кишечника. У сукупності з поліпшенням обміну речовин все це призводить до нормалізації маси тіла.

Бігати можна в будь-який час дня. Так, вранці, коли в крові підвищена кількість гормонів, біг буде природним засобом для розрядки, що допоможе організму повернутися до гармонії. Якщо бігати після трудового дня – увечері, то цим ви знімете напругу, розслабитеся, підзарядитися енергією, придушите зайвий апетит і заснете прекрасним сном.

Дослідження вчених показують, що відбувається часткова регенерація тканини печінки. Відбувається позитивний вплив на нирки: під час бігу з них знімається навантаження, що призводить до їх кращого функціонування.

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Регулярні бігові навантаження також надають позитивний вплив на опорно-руховий апарат. Для людей похилого віку подібні тренування особливо корисні, тому вони перешкоджають дегенеративним змінам у суглобах і м’язових тканинах.

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БиГ, Схуднення, Поради.
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