Черемша - корисний суперфуд і джерело вітамінів

Новини шоу бізнесу:З приходом весни стартував сезон лісового дикого часнику - черемші, яка занесена до Червоної книги України.

Збір і нелегальний продаж цієї трав’янистої рослини заборонені і караються штрафом, однак черемшу можна виростити на своїй ділянці або придбати з особистих городів господинь.

Ведмежа цибуля, як ще називають черемшу в народі, славиться своїми корисними властивостями, зокрема потужними антибактеріальними і антисептичними, бактерицидними і фунгіцидними діями, а також вітамінним складом.

Черемша поширена в країнах Європи, де її широко використовують в їжу. Зокрема, в Чехії, Англії та Німеччини з диким часником прийнято пекти пироги і хліб, а також додавати в салати та гарячі страви. Однак в європейських країнах, за винятком Литви і Латвії, рослина не занесена до Червоної книги, а значить - її можна купити легально.

В Україні, де рідкісну рослину винищують тоннами для подальшого продажу на стихійних ринках, черемшу купити легально можна лише у вигляді насіння. Вирощувати рослину на своїй ділянці в Україні дозволено, а її насіння доступні для придбання у багатьох українських агрофірм. До того ж, виростити черемшу досить просто, адже рослина невибаглива і приживається практично в будь-якому грунті. Головне - висаджувати її в тіні.

Черемша: користь

Черемша - справжнє джерело вітамінів, мікроелементів, мінеральних речовин і амінокислот.

Вона містить велику кількість вітаміну С, ефірні масла, фітонциди і лізоцим, і вважається ефективним профілактичним засобом при гострих респіраторних захворюваннях. Ведмежа цибуля стимулює апетит, покращує роботу травної системи і знижує ризик розвитку захворювань щитовидної залози.

Черемшу також часто застосовують при авітамінозі. Особливо корисно вживати дикий часник ранньою весною, коли організм гостро потребує вітамінів і мінералів після зими.

Крім того, доведена користь черемші для серцево-судинної системи. Ведмежа цибуля, як пише The Guardian, стимулює роботу серця і очищає кров, а також знижує артеріальний тиск і ризик інсульту. Звичайний часник, як відзначають фахівці, також має властивості позитивно впливати на роботу серцево-судинної системи, однак черемша надає набагато більш потужний ефект.

Черемша: шкода і денна норма

Фахівці рекомендують не зловживати черемшею, яка при нерозумному вживанні може викликати безсоння, головні болі і розлад шлунка. За різними даними, денна норма черемші коливається від 10 до 25 листків.

У свою чергу, відмовитися від вживання черемші слід тим, хто страждає від холециститу, гепатиту, панкреатиту, виразки шлунка, гастриту і епілепсії. Потужна збудлива дія рослини на травлення може негативним чином вплинути на роботу і без того хворого шлунка і кишечника.

Якщщо зазначених проблем із здоров’ям ви не маєте, сміливо додавайте черемшу у весняні салати, сендвічі, супи, готуйте з неї соус песто.