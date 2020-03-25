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МОЗ: Як підтримувати гарний психологічний стан під час карантину

МОЗ: Як підтримувати гарний психологічний стан під час карантину
16:04 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Психічне здоров'я не менш важливе за фізичне, тому якщо у вас з'явився "вірус паніки", скористайтеся порадами МОЗу.

Під час карантину варто попіклуватись не тільки про фізичне здоров’я, але й про психічне. Тож Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації, як підтримувати гарний психологічний стан у такий період, передає пресслужба відомства.

"Через тритижневий карантин в Україні задля попередження поширення COVID-19 населення починає відчувати паніку. МОЗ України наголошує, "вірус паніки" страшніший за коронавірусну інфекцію. Окрім фізичного здоров’я, попіклуйтесь і про психічне", — зауважили у міністерстві.

Тож щоб уникнути погіршення психологічного стану, потрібно виявити проблему та знайти її вирішення.

Так, якщо у вас з’явився страх спілкування з оточуючими, ви стали більш замкнутими, вихід — кооперуватися у невеликі групи і проводьте час разом онлайн:

  • книжкові клуби;
  • чемпіонати з настільних ігор;
  • кіноперегляди

У разі, якщо у вас депресія через недостатню активність на карантині необхідно розглянути спорт у домашніх умовах, знайти нове хобі чи зайнятись самовдосконаленням.

Якщо ж ви постійно гуглите будь-які симптоми COVID-19 та приміряєте їх на собі, то поради наступні:

  • не займайтесь самолікування;
  • цікавтеся інформацією у фахівців;
  • дотримуйтесь правил особистої гігієни;
  • самоізолюйтеся;
  • вивчіть статистику й оцініть усі реальні ризики і варіанти розвитку подій

Ще однією проблемою може бути скуповування великої кількості продуктів та засобів гігієни. Проте у МОЗ запевняють — товарного дефіциту не буде. Це спекуляція свідомістю людей, тому ставтеся до всього критично. Багато хто з нас стикався і з більш небезпечними вірусами та з успіхом їх перемагав.

"Піклуйтеся про своє психічне і фізичне здоров’я, будьте критичними до інформації у ЗМІ", — порадили у міністерстві.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Пандемия, Поради, Коронавірус, Covid-19, Психічне здоров'я, Інфеція.
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