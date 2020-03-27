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Лікарі назвали 5 продуктів для "очищення" легень

Лікарі назвали 5 продуктів для "очищення" легень
10:13 Сьогодні Телеграф УНН

Новини шоу бізнесу:Продукти, які змусять ваш імунітет активно знищувати віруси в організмі.

Люди з ослабленою імунною системою — найбільш уразливими перед коронавірусом. У настільки непростий період її важливо зміцнювати.

Американські лікарі склали список продуктів, які підвищують імунну систему і покращують захист організму від інфекції, передає Times Now.

Топ 5 продуктів для "очищення" легень

Імбир — через великий вміст аскорбінової кислоти, вітамінів групи В, А, цинку, кальцію, йоду, природних антибіотиків і антімікотіков імбир має зміцнюючу дію на організм і підвищує опірність різним захворюванням.

Активна речовина продукту — гингерол — зменшує запалення, хронічні болі, біль в горлі.

Також, імбир має унікальну властивість очищати організм від багатьох видів токсинів: харчових, радіаційних і хімічних.

У народній медицині імбир використовується протягом тисячі років, так як цей продукт здатний очищати легені.

Ще, імбир, разом з куркумою, яблуками і часником входить в перелік продуктів, які здатні очищати легені. Адже саме легені є одним з найактивніших місць в організмі, де скупчуються шкідливі речовини. А коронавірус COVID-19, як відомо, є хворобою, яка нищить легені людини.

Куркума — її основний компонент “куркумін” вважається потужним імунним підсилювачем, який діє як протизапальний засіб.

Ягоди — насичені вітамінами і антиоксидантами, які зміцнюють імунну систему і допомагають організму ефективніше протистояти різним інфекціям.

Продукти з вітаміном С — цитрусові (апельсини, грейпфрути, лимони), журавлина, ківі, чорна смородина, суниця, шипшина, горобина, журавлина, брусниця, обліпиха, яблука, хурма, квашена капуста, брюссельська і цвітна капуста, болгарський перець, помідори, проростки пшениці, овочі листові зелені (петрушка, кріп).

Різнокольорові овочі — їхні пігменти (хлорофіл, астаксантин, бета-каротин) володіють антиоксидантними властивостями і ефективно працюють на зміцнення організму. Солодкий перець (червоний, зелений, жовтий), червона капуста, брокколі є потужними підсилювачами імунної системи.

Всі вищеперелічені продукти підвищують стійкість організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища, в тому числі інфекцій, переохолодження, стресових факторів.

Вони збільшують вироблення антитіл та інтерферону, що захищають організм від вірусів.

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Вирус, Инфекция, Пандемия, Имунитет, Продукті, Лікар, Поради, Коронавірус, Covid-19.
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