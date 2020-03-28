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Під час спалаху коронавірусу в Україні можуть перекваліфікувати лікарів

Під час спалаху коронавірусу в Україні можуть перекваліфікувати лікарів
13:18 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:У Міністерстві охорони здоров'я розглядають питання перекваліфікації лікарів у найкоротші терміни у ті спеціальності, яких не вистачає для боротьби із вірусом.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

 За словами Ляшка, питання перекваліфікації лікарів за потреби розглянуть у найкоротші терміни.

Ляшко зауважив, що МОЗ також розглядає питання поповнення бригад, які можуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, в тому числі й у відділеннях інтенсивної терапії.

Відповідаючи на запитання, чи можливо у найкоротший термін перекваліфікувати лікарів інших спеціальностей, яких бракує, якщо зараз не вистачає реанімаційних медсестер та анестезіологів, головний санітарний лікар нагадав про співпрацю з академією медичних наук та медичними університетами.

Робота українських лікарів в умовах епідемії

В Україні до 3 квітня діє карантин, в умовах якого більшість населення, за винятком, зокрема, медиків закликають залишатися вдома. Самі ж медики запустили флешмоб: "ми залишаємось тут для вас – будь ласка, залишайтеся вдома для нас".

Канадський пивний завод буде виробляти антисептики

В українській владі вже пообіцяли тим лікарям, які безпосередньо працюватимуть з хворими на коронавірус, премії у розмірі 200% від зарплати, а через проблеми з громадським транспортом у Львові й Києві медиків безкоштовно возитиме таксі.

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Медицина, Україна, Лікарі, Коронавірус.
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