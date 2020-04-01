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Що потрібно робити, якщо у вас симптоми COVID-19

Що потрібно робити, якщо у вас симптоми COVID-19
14:51 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Видання наводить поради, що варто робити при появі підозр зараження коронавірусом або при догляді за хворими.

Попри використання всіх можливих дезінфекторів, попри соціальне дистанціювання, миття рук і спроб не торкатися свого обличчя, ви все одно "злягли" з температурою і кашлем. За цим може стояти ціла низка вірусних інфекцій. Це може бути грип, синусит або ж хвороба, про яку зараз говорить вся планета - новий коронавірус.

Що робити далі?

Про це пише Newsweek. Вірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання під назвою COVID-19, надзвичайно заразний і створив проблеми в багатьох країна світу. Тому при появі симптомів варто задуматися, чи це не початкова стадія нової хвороби. Хороша новина в тому, що, згідно з даними ВООЗ, у більшості людей (80%) COVID-19 проходить досить м'яко. І пацієнти одужують без медичного лікування. Існують, звісно, і виключення. Старші люди і ті, хто й без того страждає від проблем зі здоров'ям, більш уразливі до респіраторного дистресу.

Але у всякому разі, чхати на COVID-19 не варто навіть здоровій молоді. Newsweek публікує поради, що робити тим, хто підозрює, що підхопив новий небезпечний коронавірус.

По-перше, потрібно лишатися вдома. Це перше і найважливіше правило. Якщо вам здається, що у вас почався COVID-19 навіть у м'якій формі, головним завданням стає не допустити поширення. Не можна виходити в місця, де є люди, навіть в продуктовий магазин, навіть якщо намагаєтеся стояти за два метри від інших, навіть якщо почуваєтеся цілком нормально.

По-друге, потрібна самоізоляція. Якщо це можливо, залишайтеся виключно в одній кімнаті й користуйтеся ванною, в яку не заходять інші. Попросіть членів сім'ї готувати для вас їжу й лишати її під дверима. Спілкуйтеся тільки через зачинені двері або через текстові повідомлення. Адже заражені крапельки можуть долати відстані до восьми метрів.Такого висновку дійшли вчені Лабораторії флюїдної динаміки захворювань Массачусетського технологічного інституту.

По-третє, доглядайте себе самостійно. Зазвичай те, що допомагає при грипі й застуді, згодиться і при боротьбі з COVID-19. Тому потрібно пити багато рідини, добре відпочивати й приймати при потребі ліки для пом'якшення симптомів. Не варто думати про догляд за іншими в цей час.

По-четверте, тримайте телефон під рукою. Якщо стан здоров'я буде погіршуватися, час звернутися по медичну допомогу. Але не варто з'являтися в лікарні без попередження. Варто зателефонувати сімейному лікарю чи в клініку, щоб повідомити їх про підозри захворювання COVID-19.

Це потрібно, щоб лікарі підготувалися до огляду такого пацієнта. Що робити, якщо коронавірусом заразився хтось із рідних? Як доглядати за хворим? Центр контролю й профілактики захворювань США радить певним категоріям населення звертатися по медичну допомогу при появі перших же симптомів. До цих груп входять старші люди, всі, хто страждає від діабету, легеневих чи серцево-судинних хвороб або має проблеми з імунною системою. Але для всіх інших відпочинку вдома може вистачити. Видання дає чотири поради, як захистити себе й інших вдома, якщо доводиться доглядати за хворим на COVID-19.

По-перше, потрібно відгородити пацієнта. Простір для його перебування повинен бути максимально обмеженим. Це необхідно зробити для мінімізації шансів, що інші мешканці підхоплять вірус. Не варто користуватися однією і тією ж постільною білизною, рушниками чи пристроями. І не можна, щоб хворий торкався поверхонь різних речей, таких як крани, столи, дверні ручки і кухонне приладдя. Якщо потрібно, щоб заражена людина з'явилася в кімнаті з іншими членами родини, нехай одягає маску.

По-друге, потрібна регулярна дезінфекція. Якщо неможливо обмежити пацієнта однією кімнатою і ванною, доведеться більш ретельно і часто чистити різні поверхні, особливо металеві й пластикові, за допомогою дезінфекторів. Але прати частіше, ніж зазвичай, не доведеться. Оскільки останні дослідження показали, що SARS-CoV-2 не живе довго на пористих матеріалах.

Третє правило - захищайте себе. Окрім традиційних застережень зберігати безпечну відстань і часто мити руки з милом, потрібно також носити рукавички і маску, якщо доводиться заходити в кімнату з хворим. Захист для очей - теж хороша ідея.

Після дезінфекції предметів захисту потрібно ретельно помити руки знову. По-четверте, потрібно чітко розуміти, коли настав момент для додаткових заходів. Через приблизно тиждень відпочинку й догляду вдома, пацієнт повинен "йти на поправку". Але варто бути завжди напоготові й стежити, щоб не з'явилися тривожні ознаки COVID-19. Такими можуть бути тривалі болі в грудях чи тиск, утруднення дихання, синюватий відтінок губ чи шкіри, дезорієнтація. Якщо з'явилися ці симптоми, варто телефонувати в швидку.

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В цей же час, сайт МОЗ України радить за появи підозр захворювання після поїздок в Китай чи інші країни, охоплені пандемією коронавірусу, спостерігати за своїм станом здоров'я, вимірювати температуру і в разі загострення симптомів звернутися до лікаря.

Якщо з'явився кашель, утруднення дихання і температура, потрібно уникати контакту з іншими людьми, одягнути захисну маску, прикривати обличчя одноразовою серветкою при чханні і кашлі, мити руки з милом і якомога швидше звернутися до лікаря. При цьому варто попередити медиків про свою подорож в інші країни. Не варто займатися самолікуванням.

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Карантин, Симптомі, Хвороба, Коронавірус, Самолікування небезпечне.
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