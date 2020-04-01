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Чому в Україні до сих пір дефіцит масок

Чому в Україні до сих пір дефіцит масок
19:45 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Аптекарі стверджують – якщо медичні маски й дійшли до них, то їх розібрали за кілька годин.

Така ситуація спостерігається попри те, що влада обіцяла – незабаром вони уже точно будуть у вільному доступі. Аптекарі ж кажуть – якщо й дійшли, то їх розібрали за кілька годин.

Деякі аптеки залишають на вхідних дверях цілий список того, чого наразі немає. Маски не захищають від вірусів, це підтвердили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Їх мають носити хворі люди, а здорових можуть захистити тільки респіратори достатнього ступеню захисту. Водночас у Китаї масковий режим у період жорсткого карантину ввели для всіх.

Дефіцитний тоді товар китайці скуповували по всьому світу та роздавали людям безкоштовно.

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Нагадаємо, від початку поширення коронавірусу в світі захворіло більш як 850 тисяч осіб, померло понад 42 тисячі людей. В Україні станом на ранок 1 квітня зафіксовано 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

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Медицина, Маски, Карантин, Аптеки, Коронавірус, Дефіцит масок.
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