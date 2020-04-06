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Комаровський розповів, як вберегтись від коронавірусу

Комаровський розповів, як вберегтись від коронавірусу
19:00 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Коронавірус станом на 6 квітня інфікував вже 1319 людей в Україні, 38 з них померли від ускладнень інфекції.

Ще 28 пацієнтам вдалось одужати. Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський озвучив головну рекомендацію, до якої слід прислухатись, щоб вберегтись від коронавірусу.

За словами Комаровського, не заразитись смертельним вірусом допоможе ретельне миття рук.

Лікар також порадив ефективний “дезінфектор”, якщо у вас під рукою немає мила або антисептика. Мова йде про простий засіб для миття посуду.

“Однозначно допоможе (засіб для миття посуду, – ред.). Більше того, він дуже ефективний. Особливо, якщо ви кудись їдете і хочете взяти з собою мило, то я б рекомендував вам краще взяти з собою в невеликому тюбику засіб для миття посуду. Навіть витрата менше. Якщо у вас є доступ до води, а ви, наприклад, їдете на дачу і сумніваєтеся, чи є там мило, чи ні. Це дуже зручна штука. Дуже”, – запевнив Комаровський.

Яким повинен бути інтим під час пандемії

Втім, слід зазначити, що такий засіб дуже пересушує шкіру, тому доведеться додатково попіклуватись про її зволоження.

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Комаровский, Пандемия, Доктор Комаровский, Поради, Коронавірус.
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