Найважливіша інформація про коронавірус у світі

Новини шоу бізнесу:У світі більш ніж 1,42 мільйона людей захворіли на COVID-19. В Україні вже зафіксовано 1668 інфікованих коронавірусом.

У світі вирує пандемія коронавірусу COVID-19. У зв’язку із цим в Україні та інших країнах світу запроваджено жорсткий карантин.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 8 квітня у світі на коронавірус захворіло більш ніж 1,42 мільйона людей. Найбільший показник інфікованих зареєстровано у США, Іспанії, Італії, Франції, Німеччині. Від небезпечної недуги померло понад 82 тисячі людей. Антирекорди зі смертності побили Італія, Іспанія та Франція. З початку пандемії вилікувались більш як 300 тисяч пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні наразі налічується 1 668 людей, інфікованих коронавірусом. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. Від початку пандемії 35 осіб одужали, 52 випадки – летальні. Показник летальності від захворювання на COVID-19 в Україні становить 3,1%.

Україна на карантині

В Україні вирішили наразі не пом’якшувати карантинні заходи. В уряді заявили, що режим обмежувальних та карантинних заходів в Україні, встановлений до 24 квітня, найімовірніше, буде продовжено. Міносвіти пояснило, як зміниться ЗНО через карантин. В Одесі поліція просить заборонити продаж алкоголю в Одесі у вихідні та свята під час карантину.

Великдень під час карантину

Президент Володимир Зеленський та очільник ПЦУ Епіфаній обговорили формат святкових богослужінь у великодній час. У МОЗі тим часом наполегливо рекомендують громадянам не збиратися групою з більш ніж 10 осіб в одному приміщенні. В Одесі УПЦ МП вирішила провести богослужіння на Великдень, але в "закритому режимі".

COVID-19 у Києві: нові дані

У Києві вже зареєстровано 294 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. За добу в столиці виявлено 15 нових хворих на коронавірус, серед них – троє медиків.

Коронавірус у ЗСУ

У лавах Збройних сил України зареєстровано 5 випадків захворювання на COVID-19, із них – один летальний.

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