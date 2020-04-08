Які основні причини 99,9% випадків зараження

Новини шоу бізнесу:Коронавірус активно поширюється по світу і вже охопив 1 447 767 жителів планети. Лідером за кількістю заражених залишаються США.

За останню добу там було зафіксовано рекордні 1 970 летальних випадків від COVID-19. Всього коронавірусом в США хворіють 549 400 американців.

Доктор Дейв Прайс, який працює в одному з госпіталів Нью-Йорка, назвав причину 99,9% випадків зараження коронавірусом. За його словами, інфікування відбувається через фізичний контакт рук з зараженою поверхнею, після чого люди торкаються до свого обличчя, носа, очей, рота і вірус потрапляє в організм.

Американський медик закликає всіх суворо дотримувати правил особистої гігієни під час карантину, мати при собі санітайзер і носити маску в громадських місцях. Все це робиться для того, щоб мінімізувати контакт рук та обличчя. При відсутності маски, можна використовувати шарф або хустку, головне, щоб рот і ніс були закриті.

Сам Дейв дотримується особистої гігієни і вважає, що зараження коронавірусом йому не загрожує, при тому, що він щодня контактує з хворими на COVID-19.