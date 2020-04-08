Скачать
Середа, 08.04.2020
У МОЗ затвердили рекомендації поховання померлих від Covid-2019
У МОЗ затвердили рекомендації поховання померлих від Covid-2019
Папа Римський висловився з приводу коронавірусу у світі
Папа Римський висловився з приводу коронавірусу у світі
ФК "Ювентусі" не лишиться гравця Кріштіану Роналду
ФК "Ювентусі" не лишиться гравця Кріштіану Роналду
Розкриваємо свої приховані таланти на карантині
Розкриваємо свої приховані таланти на карантині

Які основні причини 99,9% випадків зараження

Які основні причини 99,9% випадків зараження
17:52 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Коронавірус активно поширюється по світу і вже охопив 1 447 767 жителів планети. Лідером за кількістю заражених залишаються США.

За останню добу там було зафіксовано рекордні 1 970 летальних випадків від COVID-19. Всього коронавірусом в США хворіють 549 400 американців.

Доктор Дейв Прайс, який працює в одному з госпіталів Нью-Йорка, назвав причину 99,9% випадків зараження коронавірусом. За його словами, інфікування відбувається через фізичний контакт рук з зараженою поверхнею, після чого люди торкаються до свого обличчя, носа, очей, рота і вірус потрапляє в організм.

Американський медик закликає всіх суворо дотримувати правил особистої гігієни під час карантину, мати при собі санітайзер і носити маску в громадських місцях. Все це робиться для того, щоб мінімізувати контакт рук та обличчя. При відсутності маски, можна використовувати шарф або хустку, головне, щоб рот і ніс були закриті.

Найважливіша інформація про коронавірус у світі

Сам Дейв дотримується особистої гігієни і вважає, що зараження коронавірусом йому не загрожує, при тому, що він щодня контактує з хворими на COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Медицина, Карантин, Лікар, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розкриваємо свої приховані таланти на карантині
02 До кінця квітня кількість інфікованих коронавірусом може зрости до 60 тисяч
03 Японія передасть Україні противірусний препарат у лікуванні COVID-19
04 Лоліта Мілявська позбавила свою єдину доньку спадщини (Відео)
05 Зеленський: Давайте не будемо дітьми, яким заборонили морозиво
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Як впаде економіка в Україні та як її рятуватимуть
Як впаде економіка в Україні та як її рятуватимуть
Комунальні послуги відтепер громадяни оплачуватимуть через &quot;Укрпошту&quot;
Комунальні послуги відтепер громадяни оплачуватимуть через "Укрпошту"
Як пандемія вплинула на фінансове становище Меган Маркл та принца Гаррі
Як пандемія вплинула на фінансове становище Меган Маркл та принца Гаррі
Яким повинен бути манікюр на карантині
Яким повинен бути манікюр на карантині
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся