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Поради, як мити фрукти після магазину, щоб не підхопити вірус

Поради, як мити фрукти після магазину, щоб не підхопити вірус
20:15 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Чи безпечно купувати свіжі овочі й фрукти в період поширення коронавірусної інфекції і як правильно їх мити, щоб залишатися здоровим.

Ви сходили в магазин за всіма правилами, наділи маску, дотримувалися відстань у 2 метри, а, повернувшись додому, ретельно вимили руки. Залишається питання, чи безпечні продукти, які ви купили? Чи можуть вони стати причиною зараження, якщо їх раптом помацав хтось із хворих?

Експерти стверджують, що коронавірус через харчові продукти не передається і немає ніяких доказів, що їжа або її упаковка можуть стати причиною передачі вірусу. Основний шлях поширення коронавірусної інфекції — від людини до людини. Однак зараз весь світ бореться з глобальною пандемією, і дотримання деяких правил щодо харчових продуктів також дуже важливо.

4 правила безпеки

Мити, чистити, піддавати тепловій обробці або заморожувати.

1. До і після обробки свіжих продуктів завжди мийте руки протягом 20 секунд теплою водою з милом.

2. Попередньо протріть і продезінфікуйте робочі поверхні: стільницю, обробну дошку, ножі та ін., А щоб уникнути перехресного забруднення, готуйте м'ясо, рибу, птицю і яйця окремо.

3. Щоб знищити віруси й бактерії, піддавайте їжу термічній обробці й пам'ятайте, що належна температура зберігання холодних страв повинна бути не вище 5 ° С.

4. Щоб запобігти розмноженню шкідливих мікроорганізмів, охолодіть продукти протягом двох годин.

Перевіряйте продукти на предмет пошкоджень

Намагайтеся бути уважнішими, коли вибираєте фрукти й овочі в магазині, на них не повинно бути вм'ятин і пошкоджень. Якщо помітили їх тільки вдома, зріжте ножем, цього буде достатньо. Не вживайте в їжу гнилі, зіпсовані овочі й фрукти.

Капуста, салати: зніміть і видаліть крайнє листя. Пам'ятайте, що найбільше шкідливих речовин накопичується у верхньому листі й качані.

Промийте перед тим, як різати

До того, як зрізати шкіру або очищати плід, його все одно потрібно ретельно вимити в проточній воді. Це стосується фруктів і овочів, з яких ви видаляєте шкурку (картопля, ріпчаста цибуля, банани, лимони, апельсини й т. Д.), Адже мікроби можуть потрапити на ніж, м'якоть або робочу поверхню. Не рекомендується мити овочі й фрукти з будь-якими миючими засобами, вони можуть залишати шкідливий для організму наліт, а ось щітку для чистки твердих овочів використовувати можна і навіть потрібно.

Картоплю, моркву, буряк: замочіть в теплій воді на 10-15 хвилин, а після очистити щіткою від залишків землі.

Цитрусові: перед тим, як очищати, можна ошпарювати окропом.

Виноград: можна розділити на дрібні грона і промити в друшляку.

Варіть, тушкуйте і заморожуйте

Деякі фахівці стверджують, що в період поширення інфекційних захворювань безпечніше їсти продукти, які піддавалися тепловій обробці, з яких можна зчищати шкірку або ті, які були попередньо заморожені й продаються в закритих упаковках.

Можна також використовувати консервовані овочі та фрукти, а з сухофруктів варити компоти або додавати їх в запіканки й каші.

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Сухофрукти: промийте в холодній воді, а після обдайте окропом.

Витирайте правильно

Ще один ключовий фактор, про який потрібно не забувати, це чисті рушники або одноразові паперові серветки. Щоб після миття фруктів і овочів уникнути повторного зараження, витирайте їх паперовими рушниками, а якщо їх немає, намагайтеся змінювати частіше кухонні або сушіть овочі, залишивши їх на тарілці.

Зберігайте чисті продукти в безпечному місці

Після того, як ви помили й очистили фрукти й овочі, зберігайте їх в холодильнику при температурі не вище 5 ° С в закритій упаковці.

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Супермаркет, Магазин, Фрукти, Поради, Віруси, Мити овочі.
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