Чи зможе господарське мило дезинфікувати під час пандемії

Новини шоу бізнесу:Миття рук під час пандемії коронавірусу стало не просто обов’язковим правилом гігієни, а і процедурою, яка може буквально врятувати життя.

При цьому мити руки треба з особливою ретельністю – протягом 30-40 секунд.

На тлі пандемії багатьох турбує питання: чи можна мити руки господарським милом та чи здатне воно “вбити” коронавірусну інфекцію.

Одразу можна відповісти на це питання – так, здатне. До того ж, коштує таке мило копійки, зате по корисним властивостям обжене будь-який засіб для чищення. При цьому спектр застосування господарського мила – неймовірно широкий. Його застосовують і в косметології, і в лікуванні опіків, грибка, запальних захворювань і т.д.

На милі зазвичай вказані певні цифри – 72%, 70%, 65%. Ці цифри означають відсоток вмісту в милі жирних кислот. Чим більше цифра на шматку господарського мила, тим краще воно буде долати бруд і інфекцію.

Господарське мило виготовляється виключно з натуральних і екологічно чистих матеріалів, рослинних олій та тваринних жирів. Такий засіб є практично гіпоалергенним.

Однак є і певні мінуси, головний з яких – те, що господарське мило дуже пересушує шкіру. Якщо ви хочете користуватись цим засобом для миття рук під час пандемії коронавірусу, запасіться одразу і зволожувальними кремами.