Власникам бороди распіратор не допоможе (Відео)

Респіратори не можуть забезпечити належного захисту неголеним людям, а надто тим, хто носить бороду.
Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я. В ЦГЗ зазначають, що медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2.
Водночас Центр посилається на рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США, який не рекомендує населенню масово використовувати респіратори FFP2/FFP3.
Надягати респіратор слід правильно. Зокрема:
довге волосся треба зібрати у хвіст, чоловікам — поголитися;
перед надяганням респіратору слід знімати окуляри;
руки обробити;
завести гумки на передню частину респіратора та просунути долоню під ними;
прикласти чашу респіратора до обличчя, верхню гумку перекиньте на потилицю, нижню — за вуха;
розправити респіратор на обличчі, обтиснути носову пластину пальцями обох рук;
перевірити, щоб гумки респіратора не перехрещувалися — для цього достатньо подивитися на себе в дзеркало. Раніше лікар Євген Комаровський докладно розповів про маски і респіратори.