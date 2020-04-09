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Власникам бороди распіратор не допоможе (Відео)

Власникам бороди распіратор не допоможе (Відео)
17:54 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: скриншот з відео

Новини шоу бізнесу:В МОЗ пояснили, як правильно застосовувати респіратори.

Респіратори не можуть забезпечити належного захисту неголеним людям, а надто тим, хто носить бороду.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я. В ЦГЗ зазначають, що медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2.

Водночас Центр посилається на рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США, який не рекомендує населенню масово використовувати респіратори FFP2/FFP3.

Надягати респіратор слід правильно. Зокрема:

довге волосся треба зібрати у хвіст, чоловікам — поголитися;

перед надяганням респіратору слід знімати окуляри;

руки обробити;

завести гумки на передню частину респіратора та просунути долоню під ними;

прикласти чашу респіратора до обличчя, верхню гумку перекиньте на потилицю, нижню — за вуха;

розправити респіратор на обличчі, обтиснути носову пластину пальцями обох рук;

Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)

перевірити, щоб гумки респіратора не перехрещувалися — для цього достатньо подивитися на себе в дзеркало. Раніше лікар Євген Комаровський докладно розповів про маски і респіратори.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Захист, Коронавірус, Распіратори, Бороди.
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