Важлива інформація за 11 квітня: коронавірус в Україні та світі

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16:06 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Всього у світі налічується майже 1,7 мільйона інфікованих, в Україні – 2511.

Весь світ нині переживає епідемію COVID-19. З метою протидії поширенню коронавірусу в Україні та інших країнах запроваджено суворі карантинні заходи.

Коронавірус у світі: статистика

Всього у світі налічується майже 1,7 мільйона інфікованих. Лідерами із захворюваності залишаються США – 501 419, Іспанія – 158 273, Італія – 147 577, Франція – 125 931, Німеччина – 122 171. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає більш ніж 100 тисяч людей.

Найбільше смертей в Італії – 18 849, Іспанії – 16 081, Франції – 13 197, Великобританії – 8 958 та Нью-Йорку – 5 820. Кількість вилікуваних зросла до 376 677 осіб.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні зафіксовано 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

Невдовзі у МОЗ заявили ще про два випадки інфікування – у Миколаївській області. Таким чином, вірус охопив усі регіони країни. Своєю чергою, прем'єр Денис Шмигаль припустив, що зниження захворюваності на коронавірус в Україні може початися після Великодня.

COVID-19 у Києві

Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей. Серед інфікованих є п'ятеро лікарів. Минулої доби коронавірус підтверджено у 20 жінок віком від 21 до 82 років, а також у 24 чоловіків віком від 20 до 82 років, у трирічної дівчинки, 12-річного хлопчика, а також у дівчат 11 та 15 років.

Коронавірус у Збройних Силах

Станом на 07:00 10 квітня в Збройних Силах України не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19. Понад 500 військовим в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зробили ПЛР-тести на коронавірус, усі показали негативний результат.

Під час інспектування наметового містечка для хворих на коронавірус військових президент Володимир Зеленський наголосив на пріоритетності забезпечення засобами захисту військових медиків під час епідемії коронавірусу.

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Карантин в Україні

Нацполіція назвала рішення про введення комендантської години лише рекомендацією. Таке обмеження можливе лише за умови режиму надзвичайного стану. Тим часом правоохоронці насамперед проводять широку роз'яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності дотримання карантину. 

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Карантин, Пандемия, Коронавірус, Covid-19, Важлива інформація.
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