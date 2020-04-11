Швидче за все українці вийдуть з карантину влітку

Новини шоу бізнесу:Коли українці повернуться до звичайного життя, і як будуть проходити етапи послаблення карантинних заходів в країні, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, після закінчення епідемії коронавіруса, Україна буде жити за новими правилами і стандартами. Що це означає для людей?

Українська влада підготувала поетапну стратегію виходу країни з карантину. Як розповів прем’єр-міністр, одномоментного виходу з режиму самоізоляції в Україні чекати не варто. Цей процес буде розтягнуто в часі на півроку-рік. При цьому, будуть побудовані нові стандарти і правила, з якими українцям доведеться змиритися.

Шмигаль підкреслив, що наше суспільство має навчитися жити за новими правилами "з соціальною дистанцією, в масочному режимі, з миттям рук…"

Українська влада вже розробила поетапну стратегію виходу з карантину, запровадженого через пандемію коронавіруса.

На першому етапі буде робитися все можливе, щоб Україна успішно пройшла карантин. Далі вживатимуться заходи щодо подолання серйозної економічної кризи, в якій країна опинилася через епідемію.

Імовірно, на початку травня українці зможуть вийти на роботу. Це станеться, коли частково будуть зняті обмеження в роботі громадського транспорту.

На початку червня — початку липня планується завершення навчального року. У цей же період буде повністю відновлено роботу громадського транспорту, але вже за новими правилами. Подробиці нововведень Денис Шмигаль не пояснив.

"Відвідувати зони відпочинку також дозволять не раніше червня, а можливо послаблення вимог самоізоляції затягнеться до початку липня. "З цим треба навчитися жити найближчі півроку, можливо, рік", – резюмував Шмигаль.

Раніше прем’єр повідомляв, що влада країни готує для українців "нові соціальні стандарти життя", які будуть впроваджені відразу після закінчення карантину. За попередніми даними, самоізоляцію населення буде продовжено до початку травня.