Скачать
Субота, 11.04.2020
Boeing звільняє близько 2300 своїх працівників через кризу
Boeing звільняє близько 2300 своїх працівників через кризу
Важлива інформація за 11 квітня: коронавірус в Україні та світі
Важлива інформація за 11 квітня: коронавірус в Україні та світі
Перенесено турнір WTA у Монреалі через пандемію
Перенесено турнір WTA у Монреалі через пандемію
Швидче за все українці вийдуть з карантину влітку
Швидче за все українці вийдуть з карантину влітку

Швидче за все українці вийдуть з карантину влітку

Швидче за все українці вийдуть з карантину влітку
16:43 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Коли українці повернуться до звичайного життя, і як будуть проходити етапи послаблення карантинних заходів в країні, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, після закінчення епідемії коронавіруса, Україна буде жити за новими правилами і стандартами. Що це означає для людей?

Українська влада підготувала поетапну стратегію виходу країни з карантину. Як розповів прем’єр-міністр, одномоментного виходу з режиму самоізоляції в Україні чекати не варто. Цей процес буде розтягнуто в часі на півроку-рік. При цьому, будуть побудовані нові стандарти і правила, з якими українцям доведеться змиритися.

Шмигаль підкреслив, що наше суспільство має навчитися жити за новими правилами "з соціальною дистанцією, в масочному режимі, з миттям рук…"

Українська влада вже розробила поетапну стратегію виходу з карантину, запровадженого через пандемію коронавіруса.

На першому етапі буде робитися все можливе, щоб Україна успішно пройшла карантин. Далі вживатимуться заходи щодо подолання серйозної економічної кризи, в якій країна опинилася через епідемію.

Імовірно, на початку травня українці зможуть вийти на роботу. Це станеться, коли частково будуть зняті обмеження в роботі громадського транспорту.

На початку червня — початку липня планується завершення навчального року. У цей же період буде повністю відновлено роботу громадського транспорту, але вже за новими правилами. Подробиці нововведень Денис Шмигаль не пояснив.

Шмигаль: Карантин у квітні не послаблюватимуть

"Відвідувати зони відпочинку також дозволять не раніше червня, а можливо послаблення вимог самоізоляції затягнеться до початку липня. "З цим треба навчитися жити найближчі півроку, можливо, рік", – резюмував Шмигаль.

Раніше прем’єр повідомляв, що влада країни готує для українців "нові соціальні стандарти життя", які будуть впроваджені відразу після закінчення карантину. За попередніми даними, самоізоляцію населення буде продовжено до початку травня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Україна, Коронавірус, Кінець карантину.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Лазарева субота 2020: історія свята, прикмети, що не можна робити
02 Розпочалась реконструкція стадіону "Металург" у Кривому Розі
03 7 стильних образів на сезон весна-літо 2020 (Фото)
04 WBC поки не прийняла остаточного рішення про повернення Хейні звання чемпіона
05 "Барселона" проведе обмін футболістів з клубом "Манчестер Сіті"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Як Зеленський відреагував на петицію, щодо повернення Супрун на стару посаду
Як Зеленський відреагував на петицію, щодо повернення Супрун на стару посаду
Зеленський планує відвідати Бердянськ
Зеленський планує відвідати Бердянськ
У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів
У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів
Стриманий та практичний манікюр ідеально підійде на карантині (Фото)
Стриманий та практичний манікюр ідеально підійде на карантині (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся