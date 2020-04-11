Що краще, маска чи распіратор?

Новини шоу бізнесу:Коронавірус все активніше заражає людей у всьому світі, і Україна не стала винятком.

Через епідемії коронавірусу в Україні було введено карантин, в рамках якого громадяни зобов’язані ходити в масках. На тлі цього серед українців не втрачає актуальності питання про те, що ефективніше захищає – маска чи респіратор?

Перш за все варто розуміти, що маска захищає не вас самих, а оточуючих, тоді ж як респіратор захистить від інфікування тільки вас, але при цьому ви можете заразити оточуючих, якщо ви інфіковані.

Враховуючи той факт, що 30% хворих можуть мати безсимптомний перебіг COVID-19, то звичайна медична маска є найкращим рішенням.

Якщо ви носите маску, слина може максимально поширюватись на відстань 1,5 метра.

Що ж стосується респіратора, через наявність клапана вдиху він пропускає повітря зі слиною – так само, як і при звичайному спілкуванні. Таким чином, якщо у людини в респіраторі є якісь віруси, то вони спокійно продовжують виділятися в повітря.

При цьому респіратор необхідно носити медичним працівникам, але одночасно вдягати також щиток, який додатково захистить від інфікування.

Нагадаємо, раніше відомий український лікар Євген Комаровський пояснив вимогу уряду щодо обов’язкового носіння масок.