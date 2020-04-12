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Неділя, 12.04.2020
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Які продукти продовжать ваше життя
Які продукти продовжать ваше життя

Які продукти продовжать ваше життя

Які продукти продовжать ваше життя
01:00 Сьогодні Телеграф simya.com.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Для багатьох стане сюрпризом той факт, що продукти, які допомагають жити довго і щасливо, у нас практично завжди під рукою.

Каша

Так, звичайна каша, тільки справжня, з цілісного зерна, а не з пакетиків. У ній оптимальне співвідношення білків, жирів, вуглеводів та мінералів.

Шпинат

Містить приголомшливу кількість вітамінів – D, K, групи В, плюс головні фаворити антистаріння – С, А, Е, фолієву кислоту. Шпинат допомагає зберегти пам’ять і швидкість мислення. Головний «шпинатовий секрет» – не тільки в підвищеному вмісті антиоксидантів, а й у тому, що його зазвичай їдять з олією. А вона допомагає краще засвоюватися вітамінам, велика частина яких є жиророзчинними.

Морська риба

Цінна вітамінами А, Е і D, йодом та поліненасиченими жирними кислотами. Дієтологи рекомендують їсти її двічі-тричі на тиждень. На відміну від тваринних жирів, риб’ячий найсприятливішим чином впливає на роботу серцево-судинної системи, знищуючи атеросклеротичні бляшки на стінках судин. Ті, хто регулярно їсть морську рибу, в кілька разів рідше піддається ризику раптової зупинки серця.

Зелений чай

Зелені сорти чаю багаті на поліфеноли і флавоноїди (головний серед них – катехін), які відомі своїми антиоксидантними властивостями. Ці речовини сприяють засвоєнню вітаміну С, нормалізують обмін речовин, регулюють проникність стінок судин і рівень цукру в крові, перешкоджають утворенню тромбів. Вважається, що 3–4 чашки напою на день значно знижують імовірність серцевого нападу. А два компоненти – галотанін і ноботанін – запобігають руйнуванню клітин мозку після інсульту.

Йогурт

На кожен грам йогурту випадає 100 млн корисних бактерій, що пригнічують патогенну фауну в кишківнику. Якщо з’їдати щодня по великій чашці йогурту, то вже через кілька місяців у вас значно підвищиться імунітет. Він допомагає впоратися з дисбактеріозом, що часто виникає після заживання антибіотиків. Важливий плюс йогурту – він легко засвоюється організмом.

Увага! Це має бути натуральний продукт без барвників-підсолоджувачів-ароматизаторів з терміном зберігання не більш як 5–7 днів.

Що краще, маска чи распіратор?

Мед

Якщо випити 1 скл. води з розведеними у ній 4 ст. ложками меду (бажано темних сортів), то вже через 1 год у крові удвічі збільшиться кількість антиоксидантів. Крім того, мед використовують як дієвий засіб боротьби зі стійкими до антибіотиків бактеріями.

Часник

У ньому міститься більш як 200 активних компонентів, зокрема ферменти, вітаміни і біофлавоноїди. Серед них сірчаний алліцід і його похідні, які й відповідають за антимікробний ефект. Часник знижує ризик інфаркту та кишкових захворювань.

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Организм, Продукті, Користь, Продукти харчування.
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