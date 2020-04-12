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Як зміцнити імунітет під час пандемії

Як зміцнити імунітет під час пандемії
02:01 Сьогодні Телеграф simya.com.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Ось як можна зміцнити імунітет… Обов’язково прочитайте та дотримуйтеся рекомендацій фахівця!

Відомий лікар Ростислав Валіхновський поділився 10 порадами щодо зміцнення імунітету, аби мати змогу протистояти будь-яким вірусам, зокрема коронавірусу.

1. Повноцінний сон (7-8 годин на добу)

стимулює функцію імунних клітин, захищаючи від інфекційних захворювань, сприяє формуванню довгострокової імунної пам’яті;

недосипання провокує стрибок рівня гормону стресу (кортизолу), який послаблюючи захисні функції організму призводить до виникнення запальних та інфекційних захворювань;

2. Збалансоване харчування

Овочі, фрукти в раціоні забезпечують наш організм необхідною кількістю вітамінів, антиоксидантів та рослинних волокон, які запобігають виникненню запальних процесів.

3. Регулярний спорт вдома

Ефективно бореться із шкідливими запальними процесами в організмі, повертаючи роботу імунної системи в здорове русло, стимулюючи вироблення гормонів радості, прискорюють обмін речовин і розвивають органи дихання, що, у свою чергу, зміцнює захисні сили організму.

4. Без паніки

Паніка піддає організм впливу високого рівня гормонів стресу, які пригнічують роботу імунної системи.

5. Жодного алкоголю

Уповільнення вироблення білків цитокінів, що відповідають за запальні процеси в організмі для боротьби з інфекціями. На найближчі 24 години здатність організму протистояти інфекціям значно знижується.

6. Контрольоване споживання цукру

Всього 100 грамів цукру пригнічує здатність лейкоцитів (білих кров’яних тілець) знищувати шкідливі мікроорганізми. Через півгодини після вживання цукру функції імунітету починають знижуватися, через 2 години – імунітет знижується вдвічі, і ще через 3 – функції імунітету пригнічені. В цей час організм ослаблений, і лейкоцити не можуть повноцінно виконувати свої завдання.

7. Не приймаємо імуномодулятори (лише при певних важких станах: аутоімунні захворювання, СНІД, онкологія, трансплантація органів)

Надмірна активність імунітету проявляється не в стійкості до інфекцій, а в появі алергій та аутоімунних хвороб.

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8. Вітамін С немає доказової бази в покращенні імунної відповіді та боротьбі з інфекціями. Так само як і мультивітаміни.

9. Надлишок вітамінів А, D і Е є токсичним, дефіцитні навпаки робить організм сприятливим до виникнення різних хвороб.

10. Рішення про додатковий прийом необхідно приймати разом з вашим сімейним лікарем.

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Все по темі:

Карантин, Пандемия, Имунитет, Хвороби, Лікар, Поради, Віруси.
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