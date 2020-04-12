У світі від коронаірусу видужало майже 400 тисяч осіб

Новини шоу бізнесу:Всього в світі 1777517 інфікованих.

Станом на ранок 12 квітня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, в світі складає 108862 чоловік.

Про це повідомляє Центр системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше на світі смертей зафіксовано в США - 20604 людини, в Італії - 19468 осіб, в Іспанії - 16606 і Франції - 13851. В Китаї в цілому - 3343 людини, за останню добу без змін.

Всього в світі 1777517 інфікованих. У свою чергу, одужали 404236 чоловік.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавіруса залишаються США (529887), Іспанія (163 027), Італія (152271), Франція (130730), Німеччина (125452) Великобританія (79885) та Іран (70029).

Нагадаємо, що кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2511 осіб, 73 людини померли.