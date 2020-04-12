Які існують збудники алергії навесні

Новини шоу бізнесу:Навіть вдома є те, через що алергія може посилитися.

Навіть якщо у вас відсутні будь-які ознаки алергії у період квітнення рослин, це зовсім не означає, що ви врятовані — небезпека може підстерігати вас у стінах рідної домівки.

Червоні очі, з яких течуть сльози, нежить, чхання, свербіж... Вірус? Можливо. Але якщо прояв хвороби має хвилеподібний характер, і симптоми посилюються лише у певній ситуації, то це може бути алергічна реакція.

І, на думку алерголога-імунолога з Нью-Йорка — доктора медичних наук Пурви Парикха, її можуть спровокувати ці нетипові подразники:

Алкогольні напої

Алкоголь розширює кровоносні судини і підсилює набряк носоглотки. Він також прискорює запальні процеси (реакцію вашої імунної системи на зовнішні подразники).

Червоне вино і пиво — найгірші із зол, адже у цих напоях містяться гістаміни, що провокують нежить і чхання.

Що робити

Якщо ви зовсім не можете відмовитися від алкоголю, надайте перевагу напоям з низьким вмістом гістамінів — горілці і джину. Під час посилення симптомів обмежтеся лише однією невеликою порцією.

Овочі та фрукти

Деякі овочі і фрукти можуть посилювати прояви сінної лихоманки (алергії на пилок рослин) і навіть додати нові симптоми у вигляді свербежу у роті або неприємного відчуття у горлі. Якщо ви страждаєте на алергію на квіти і рослини, уникайте вживання таких продуктів, як селера, персики і помідори.

Людям з алергією на амброзію слід триматися подалі від кавунів, бананів і цукіні. Реагуєте на квітнення берези? Вишня і морква можуть посилити симптоми.

Усі перераховані овочі та фрукти містять протеїни, аналогічні тим, які входять до складу пилку. Імунна система не в змозі відрізнити їх один від одного, але, зазвичай, харчова алергія проявляється не настільки інтенсивно і рідко призводить до проблем з диханням.

Що робити

Найбільша кількість протеїнів сконцентрована у шкірці овочів і фруктів, і ці речовини руйнуються під впливом високих температур. Якщо ви не можете відмовитися від улюблених продуктів, то перед вживанням завжди очищайте їх від шкірки або запікайте у духовій шафі.

Протинабрякові спреї

Лікарські спреї, наприклад, на основі оксиметазоліну, допомагають швидко зняти набряк, звужуючи кровоносні судини у порожнині носа. Але безперервне використання препарату протягом трьох і більше днів може викликати зворотну реакцію — набряк лише посилиться.

Що робити

Для усунення набряку використовуйте антигістамінні лікарські засоби (наприклад, на основі дифенгідраміну або цетиризину). З спреїв надайте перевагу стероїдним препаратам (з флутиказоном або бутезонідом). Для отримання індивідуальної схеми лікування зверніться до лікаря-алерголога.

Пилок

Протягом дня на шкірі та волоссі можуть осідати частинки пилку. Якщо їх не змити, то вночі ці подразники викличуть посилення реакції імунної системи, і поспати вам навряд чи вдасться.

Що робити

Заведіть звичку приймати водні процедури не вранці, а ввечері. А у період квітнення рослин відмовтеся від застосування липких косметичних засобів — кремів для обличчя, гелю і лаку для волосся.

Ліжко

У ліжку вас підстерігає ще один потужний алерген — пил. Він здатен не лише посилити вже запущені реакції, але ще й бути тригером імунних процесів.

Що робити

Не заправляйте ліжко! Залишайте у спальні (за можливості) двері балкона або вікно відчиненими на цілий день. Пилові кліщі — основні винуватці алергії — полюбляють оселятися у вологому середовищі. Просушування ліжка на відкритому повітрі допоможе скоротити кількість цих шкідливих мікроорганізмів.

Контактні лінзи

Три чверті людей, які носять контактні лінзи, скаржаться на подразнення очей, схоже на прояв алергії. І це не дивно! Лінзи як магніт притягують ворсинки, частинки пилу і пилку.

Що робити

У період квітнення рослин відмовтеся від контактних лінз на користь окулярів. А якщо ви не можете без них обійтися, промивайте їх якомога частіше у спеціальному розчині або перейдіть на лінзи-одноденки.

Декоративні рослини

У 78 % алергіків проявляється реакція на фікуси, плющ, юку, соняшник і маргаритку.

Що робити

Замініть ці рослини на сукуленти або квіти з мінімальною кількістю пилку — троянди або тюльпани.