Скачать
Неділя, 12.04.2020
Найважливіше про коронавірус станом на 12 квітня
Найважливіше про коронавірус станом на 12 квітня
У світі від коронаірусу видужало майже 400 тисяч осіб
У світі від коронаірусу видужало майже 400 тисяч осіб
Футбольні матчі у Італії будуть проводитися без глядачів до кінця року
Футбольні матчі у Італії будуть проводитися без глядачів до кінця року
Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020
Свято 12 квітня: вітання з Вербною неділею 2020

Міністр охорони здоров'я вважає, що коронавірус буде циклічно повертатися

Міністр охорони здоров'я вважає, що коронавірус буде циклічно повертатися
18:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини шоу бізнесу:Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що коронавірус стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно.

"Не можу сказати (чи вірус після карантину почне поширюватися активніше - ред.). Але, думаю, до жовтня всі країни вже будуть підготовлені зовсім інакше. Чому я кажу про жовтень – на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - сказав Ляшко.

За його словами, далі потрібно подивитися, як вірус мутуватиме, і як імунітет з цими мутаціями справлятиметься. "Якщо ми матимемо стійкий імунітет до цього вірусу, і мутації не будуть спричиняти хворобу – це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація призводитиме до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях", - зазначив заступник міністра.

При цьому він висловив надію, що все ж таки з'явиться вакцина або препарати для лікування COVID-19, і людям не доведеться жити постійно в обмежувальних заходах.

Фінським науковцям вдалося зробити ще одне дослідження коронавірусу

Станом на ранок 12 квітня в Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. За попередню добу отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавірус, Міністр охорони здоров'я.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
02 Вербна неділя 2020: листівки, проза і вірші-привітання
03 Як у Польщі Паски посвятили і карантин не порушили: беремо за приклад
04 Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
05 Вербна неділя 2020: найкращі привітання у віршах та листівках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Президент пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини від коронавірусу
Президент пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини від коронавірусу
Канада тимчасово припилина видачу туристичних віз
Канада тимчасово припилина видачу туристичних віз
В Іспанії добова смертність від коронавірусу зросла
В Іспанії добова смертність від коронавірусу зросла
Що приготувати до Великодня: рецепти основних страв
Що приготувати до Великодня: рецепти основних страв
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся