Міністр охорони здоров'я вважає, що коронавірус буде циклічно повертатися

Новини шоу бізнесу:Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що коронавірус стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно.

"Не можу сказати (чи вірус після карантину почне поширюватися активніше - ред.). Але, думаю, до жовтня всі країни вже будуть підготовлені зовсім інакше. Чому я кажу про жовтень – на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - сказав Ляшко.

За його словами, далі потрібно подивитися, як вірус мутуватиме, і як імунітет з цими мутаціями справлятиметься. "Якщо ми матимемо стійкий імунітет до цього вірусу, і мутації не будуть спричиняти хворобу – це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація призводитиме до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях", - зазначив заступник міністра.

При цьому він висловив надію, що все ж таки з'явиться вакцина або препарати для лікування COVID-19, і людям не доведеться жити постійно в обмежувальних заходах.

Станом на ранок 12 квітня в Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. За попередню добу отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки.