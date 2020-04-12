Який відсоток українців буде інфікований на Covid-19

Новини шоу бізнесу:Йдеться, за словами заступник голови МОЗу Віктора Ляшка, про оптимістичний сценарій поширення хвороби.

Україна зараз йде за сценарієм, згідно з яким новим коронавірусом буде інфіковано не більш як 2% населення. Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив в інтерв’ю.

За словами Ляшка, цей оптимістичний сценарій є можливим завдяки вжитим превентивним заходам. "За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть доправлені у відділення інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, то можливий колапс медичної системи, – якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі", - сказав Ляшко.

Однак, за його словами, поки що очікується суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби. Цьому сприятиме зміна алгоритмів тестування, оскільки відтепер в Україні тестують усіх хворих на пневмонію, всіх людей з "гарячкою" і всіх контактних осіб. Як наголосив Ляшко, якщо громадяни будуть дотримуватись карантинних обмежень та залишатимуться вдома, у тому числі й на Великодні свята, не підуть до церкви чи в гості, Україні вдасться суттєво стримати поширення коронавірусної хвороби.

В Україні станом на ранок 12 квітня зафіксовано 2 тис. 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.