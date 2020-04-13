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Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді

Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді
16:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:На переконання китайського медика, пандемія коронавірусу триватиме до наступного року.

Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді 2020 року, проте вона буде значно слабшою. Про це в інтерв’ю Caixinglobal заявив директор інфекційного відділення лікарні "Хуашань" в Шанхаї, глава експертної групи з лікування Covid-19 Чжан Веньхун. На його думку, пандемія навряд чи закінчиться до літа. На переконання медика, вона триватиме до наступного року.

"Очікуємо, що наступна хвиля епідемії корона вірусу може розпочатися приблизно в листопаді", – сказав Чжан Веньхун.

Епідеміолог додав, що наразі пандемія досягла критичної стадії. У Європі та США контролюють кількість захворювання, однак в Африці, Південній Америці та Індії, де економіка менш розвинена, а медичні ресурси недостатні, нові випадки зростають експоненціально, що приносить велику невизначеність у глобальній боротьбі з епідемією.

Веньхун також сказав, що незважаючи на ризик завезення і розповсюдження зараження з інших країн, ймовірність нової масштабної хвилі спалаху досить мала.

Він пояснив це тим, що в Китаї застосовують дуже жорсткі профілактичні заходи. "На першому етапі нам потрібно підтримувати наші досягнення в боротьбі з епідеміями. Компанії, які відновили свою діяльність, повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції їхніми працівниками.

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Люди повинні носити маски у громадських місцях та часто мити руки. Під час їжі люди повинні уникати спільного використання страв", – зауважив медик.

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Вирус, Пандемия, Лікарі, Вчені, Коронавірус, Друга Хвиля.
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