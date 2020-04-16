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Які існують причини втрати волосся навесні

Які існують причини втрати волосся навесні
03:21 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Для весняного випадання волосся є кілька причин.

У міжсезоння волосся може втрачати блиск і випадати більше, ніж звичайно. Саме навесні йому потрібен більш ретельний догляд. До того ж, важливо знати, з якої причини ваша шевелюра страждає, інформує Ukr.Media.

Ви сидите на жорстких дієтах

Якщо сильно обмежувати себе у харчуванні і рахувати кожну калорію, швидше за все, організм отримуватиме недостатньо вітамінів і мінералів. Дотримання збалансованого харчування — важливе правило для тих, хто мріє про густе і блискуче волосся. У раціоні мають бути м'ясо, птиця, риба, яйця, морепродукти, молочні продукти, овочі та фрукти.

Ви занадто часто фарбуєте волосся

Коливання температури і пересушене повітря у приміщеннях з центральним опаленням — вже є досить серйозним навантаженням на волосся, яке стрімко втрачає вологу. А якщо ви любителька агресивних процедур (фарбування, випрямлення або хімічної завивки), волоссю ще складніше це витримувати. Варто відмовитися від процедур, які можуть пересушити або пошкодити волосся, а якщо без фарбування не обійтися, переходьте на щадні фарби з олією і натуральними пігментами.

Ви потураєте шкідливим звичкам

Паління, спиртні напої, недостатня кількість сну, втома і стреси — все це вороги блискучого і густого волосся. Хочете, щоб ваше волосся сяяло? Відмовляйтеся від шкідливих звичок і переходьте на здоровий спосіб життя.

Дивний та смачний фрукт-авокадо

Ви приділяєте недостатньо уваги догляду

Якщо волосся у гарному стані, то влітку йому цілком достатньо гарного шампуню і кондиціонера. Але у перехідний час року волоссю потрібен додатковий захист. Необхідний комплексний догляд — найкраще підібрати якісну косметику, яка може забезпечити волоссю та шкірі голови комплексний догляд.

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Авитаминоз, Весна, Жінки, Поради, Волосся.
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